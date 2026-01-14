Frig și cer înnorat în Republica Moldova, diferențe mari de temperatură între nord și sud

Vremea tipică pentru această perioadă a anului continuă și azi, 14 ianuarie, în Republica Moldova. Valorile termice rămân scăzute, cerul va fi înnorat în jumătate de nord a țării, în cea de sud își va face apariția Soarele pe tot parcursul zilei. Maximele de miercuri vor oscila între 0 și -7 grade Celsius, cu o minimă de -6 grade în timpul nopții, conform specialiștilor meteo. Vântul va sufla cu unele intensificări în centrul țării, moderat în restul teritoriilor.

Sunt anunțate 0 grade Celsius la Ștefan-Vodă și -1 grad la Cahul și la Chișinău. La Bălți se vor înregistra -4 grade Celsius, iar la Briceni și Rîbnița vor fi câte -7 grade Celsius. Mâine, Va fi înnorat în toată țara, temperaturile vor ajunge la 0 spre -6 grade Celsius, sunt anunțate ninsori în nord și în nord-est.

Azi, în România, temepraturile vor fi în creștere cu câteva grade față de ziua precedentă. Însă, vremea rămâne la fel de friguroasă pentru această perioadă a anului.

Valorile termice se vor menține sub mediile multianuale în nordul, centrul, estul și parțial în sudul țării, conform ANM. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Banat și Crișana și mixte în Maramureș, local la munte, precum și în Transilvania și Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, ce vor favoriza, local, depunerile de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 3 grade Celsius. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

Valorile termice din București vor fi sub mediile multianuale, astfel că temperatura maximă va fi de -2…-1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7…-6 grade Celsius, au mai informat meteorologii.