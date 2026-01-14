Vremea

Frig și cer înnorat în Republica Moldova, diferențe mari de temperatură între nord și sud

Comentează știrea
Frig și cer înnorat în Republica Moldova, diferențe mari de temperatură între nord și sud Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea tipică pentru această perioadă a anului continuă și azi, 14 ianuarie, în Republica Moldova. Valorile termice rămân scăzute, cerul va fi înnorat în jumătate de nord a țării, în cea de sud își va face apariția Soarele pe tot parcursul zilei. Maximele de miercuri vor oscila între 0 și -7 grade Celsius, cu o minimă de -6 grade în timpul nopții, conform specialiștilor meteo. Vântul va sufla cu unele intensificări în centrul țării, moderat în restul teritoriilor.

Valorile termice de azi, 14 ianuarie, în Republica Moldova

Sunt anunțate 0 grade Celsius la Ștefan-Vodă și -1 grad la Cahul și la Chișinău. La Bălți se vor înregistra -4 grade Celsius, iar la Briceni și Rîbnița vor fi câte -7 grade Celsius. Mâine, Va fi înnorat în toată țara, temperaturile vor ajunge la 0 spre -6 grade Celsius, sunt anunțate ninsori în nord și în nord-est.

Azi, în România, temepraturile vor fi în creștere cu câteva grade față de ziua precedentă. Însă, vremea rămâne la fel de friguroasă pentru această perioadă a anului.

Cresc ușor temperaturile în România, dar frigul va persista

Valorile termice se vor menține sub mediile multianuale în nordul, centrul, estul și parțial în sudul țării, conform ANM. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Banat și Crișana și mixte în Maramureș, local la munte, precum și în Transilvania și Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, ce vor favoriza, local, depunerile de polei.

Isteria Moscovei şi falsurile lansate de „prietenii” Rusiei de la Chişinău. Reacţii la declaraţiile pro-unioniste ale Maiei Sandu
Isteria Moscovei şi falsurile lansate de „prietenii” Rusiei de la Chişinău. Reacţii la declaraţiile pro-unioniste ale Maiei Sandu
A murit Claudette Colvin, pionieră a drepturilor civile din SUA
A murit Claudette Colvin, pionieră a drepturilor civile din SUA
iarna

Sursa foto: dreamstime

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 3 grade Celsius. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

Ger în București

Valorile termice din București vor fi sub mediile multianuale, astfel că temperatura maximă va fi de -2…-1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7…-6 grade Celsius, au mai informat meteorologii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:32 - Isteria Moscovei şi falsurile lansate de „prietenii” Rusiei de la Chişinău. Reacţii la declaraţiile pro-unioniste ale...
10:23 - A murit Claudette Colvin, pionieră a drepturilor civile din SUA
10:12 - Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri
10:00 - 14 ianuarie 1990. Despre exilul de catifea al lui Ion Iliescu și primul interviu al lui Radu Câmpeanu
09:53 - Exclusiv. Industria jocurilor de noroc din România, în date oficiale: scăderi majore în perioada 2022–2025
09:46 - Consilierul lui Nicușor Dan. România pregătită pentru unire, dar inițiativa trebuie să vină de la Chișinău

HAI România!

Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin

Proiecte speciale