Frați versus surori. Copiii Regelui Frederik au transformat Palatul Amalienborg într-un câmp de bătălie… cu turtă dulce

Copiii Regelui Frederik și ai Reginei Mary s-au implicat într-o competiție de Crăciun la Palatul Amalienborg, marcând începutul sărbătorilor într-un mod creativ și jucăuș.

După ce săptămâna trecută familia regală a împărtășit un videoclip cu împodobirea bradului de Crăciun, prințul Christian, prințesa Isabella, prințul Vincent și prințesa Josephine au realizat case de turtă dulce, într-o competiție între băieți și fete, publicată pe contul oficial de Instagram al Casei Regale a Danemarcei.

„Sunteți pregătiți pentru o mică provocare între frați?” a întrebat prințul moștenitor Christian, adresându-se fraților săi mai mici, în timp ce aceștia erau împărțiți în două echipe.

În bucătăria privată de la Palatul Amalienborg, prinții și prințesele au fost separați de un panou din lemn pentru a nu putea să se uite la creațiile echipei adverse.

„Nu aveți voie să vă uitați la cealaltă echipă,” a declarat prințesa Josephine, în daneză, la începutul competiției.

Sub atenta supraveghere a părinților lor, prințesa Isabella și prințesa Josephine au creat un „julekagenhus” regal, folosind biscuiți, glazură și gogoși. În timp ce acestea lucrau, câinele familiei, un border collie pe nume Coco, privea atent, sperând ca vreo firimitură să cadă de pe blaturile moderne din bucătărie.

Între timp, construcția realizată de prințul Christian și prințul Vincent nu rezista și se prăbușea constant. La un moment dat, cei doi prinți au scos de sub blatul bucătăriei o casă de turtă dulce decorată frumos, iar la momentul dezvăluirii, prințesa Isabella a exclamat în daneză:

„Oh, hai să fim serioși, a voastră e de zece ori mai frumoasă!” Apare astfel o dispută amicală, ea acuzând echipa băieților că nu a realizat casa respectivă.

Prințul Christian și prințul Vincent au recunoscut rapid că au trișat, dezvăluind construcția lor inițială, care se prăbușea.

„Aceasta a fost cea pe care Vincent și cu mine am făcut-o… în primele cinci minute, până am renunțat,” a declarat prințul Christian.

Evenimentul a fost documentat prin fotografii și videoclipuri distribuite pe contul oficial al Casei Regale a Danemarcei, oferind publicului o privire asupra tradițiilor de Crăciun din familia regală.

Imaginile surprind atât eforturile copiilor, cât și reacțiile amuzante ale câinelui familiei. Activitatea a adus un moment de distracție și apropiere între frați și surori, reflectând atmosfera festivă de la Palatul Amalienborg.