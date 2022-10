Fratele mai mic al lui Culiță Sterp, dosar penal după ce a postat pe reţelele sociale o poză compromiţătoare

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a declarat, pentru România TV, că, în momentul de faţă, Iancu Sterp nu poate fi considerat vinovat.

„Astfel de informaţii ajung la Poliţie în momentul în care persoane care văd acele imagini le trimit către paginile de socializare ale Poliţiei Române. Acela este momentul în care poliţiştii iau act de potenţiale infracţiuni săvârşite. Orice faptă penală poate să se realizeze doar în cadrul unui dosar penal.

Faptul că s-a înregistrat un dosar penal în rem nu înseamnă că a fost găsit deja vinovat, dar se vor face verificări, dacă vorbim despre o armă de foc sau despre o replică a unei arme de foc. Să vedem dacă aparţine cuiva şi dacă acea persoană nu a respectat regimul armelor şi muniţiilor şi a încredinţat arma de foc.

În mod evident, colegii care au deschis dosar penal au verificat persoana dacă deţine sau nu acest permis de port armă şi mai mult ca sigur nu deţine”, a explicat Cosmin Andreica.

Ulterior, poza a fost ştearsă de pe reţelele sociale, dar a fost salvată și redistribuită de jurnalistul Luis Lazarus.

Iancu are planuri de însurătoare

De câteva luni, Iancu Sterp se iubește cu o fostă colegă de liceu, Denisa Coțolan, iar de câteva săptămâni, cei doi s-au mutat împreună la Timișoara și au planuri mari de viitor. Dacă relația va evolua la fel de frumos ca până acum, Iancu Sterp nu exclude o nuntă pentru anul 2023, urmându-i, astfel surorii lui, Geta, care s-a căsătorit în toamna acestui an.

„Nu vreau să mă laud, dar am cea mai harnică iubire de pe planetă. Am dus-o acasă pe Denisa și se înțelege și cu mama și cu Geta, de acum Geta își ia zborul de acasă, dar spre surprinderea mea e ok, se înțelege bine cu mama. Nu mă gândeam vreodată în viața asta că o femeie se poate înțelege bine cu mama.

Mama Geta e mai dificilă, dar a simțit-o că e ce trebuie, că e o fată cuminte, frumoasă, pentru mine și atunci dacă eu sunt fericit, nu are de să nu fie și ea. Dacă mă ajută Dumnezeu, poate la anul urmez eu după Getuța. Sănătoși să fim și calculați, că e foarte important să avem înțelegere. Dacă nu e înțelegere între oameni, lucrurile o iau razna”, a dezvăluit Iancu în mediul online.