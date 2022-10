Adrian Alexandrov s-a iubit cu o prezentatoare TV. Focoasa moderatoare a devenit celebră la Kanal D

Iubitul Elenei Udrea a absolvit „London Academy of Media Film and TV Presenter” și are în prezent mai multe afaceri de succes. Acesta a fost de-a lungul timpul prezent și în lumea modei și chiar a defilat pentru Cătălin Botezatu. Ba mai mult, în trecut a lucrat și ca stewart.

În urmă cu mai mulți ani, Adrian Alexandrov s-a iubit cu o frumoasă prezentatoare TV. Este vorba despre Larisa Judele, moderatoarea emisiunii „Viața dincolo de aparențe!”. Larisa a devenit cunoscută după ce a fost concurenta în emisiunea „Puterea Dragostei” de pe Kanal D.

„Larisa l-a iubit foarte mult pe Adrian Alexandrov, însă din păcate, povestea lor de iubire s-a sfârșit în urmă cu câțiva ani. Au avut o relație frumoasă, petreceau foarte mult timp împreună. Și acum păstrează legătura. Au rămas prieteni și se respectă. Acum este fericită, este fitoterapeut, îi merge foarte bine, deși în urmă cu câțiva ani a fost într-o depresie severă”, au declarat persoane din anturajul Larisei, potrivit spynews.ro

Larisa, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, a apărut în compania lui Culiță Sterp

Despre aproprierea dintre Larisa de la „Puterea Dragostei” și Culiță Sterp s-a tot vorbit în presă în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât artistul și focoasa concurentă din cel de-al doilea sezon al emisiunii moderate de Andreea Mantea s-au afișat împreună în ipostaze cât se poate de… apropiate.

Cu toate acestea, fosta concurenta susține că între ei este doar o dragoste… platonică. „Suntem prieteni foarte buni, atât el cât și frății lui îmi sunt oameni foarte dragi și mă bucur că i-am cunoscut… Pe Culiță l-am întâlnit la începutul anului la o petrecere împreuna cu sora lui, nu s-a pus niciodată problema să fie ceva între noi pentru ca știu că el nu este pregătit pentru o relație serioasă acum.

Da, este adevărat că am cunoscut-o pe fosta lui soție înainte, dar nu pot spune ca am avut o prietenie cu ea, ne-am întâlnit în compania prietenilor pe care îi aveam în comun. În acest timp, nu îl cunoșteam pe Culiță decât din unele conversații pe care le auzeam, dar foarte vag, pentru că fosta lui era deja la începutul unei noi relații, asta probabil a fost și motivul pentru care am lăsat loc de prietenie între mine și Culiță! Suntem doi oameni liberi, drept dovada se vede și din video urile care au apărut, nu avem nici un motiv sa ne ascundem atât timp cât știm ca toate lucrurile au o limită”, ar fi spus Larisa Judele despre Culiță Sterp în cercul ei de prieteni și apropiați.