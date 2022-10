Reacție de indignare avută de Elena Udrea, după decizia ANAF. Mesajul transmis de după gratii

Elena Udrea a reacționat pe Facebook legat de executarea bunurilor ei de către ANAF. Fostul ministru a scris următoarele: “referitor la stirea privind vânzarea bunurilor ce imi apartin, pentru a acoperi “ prejudiciul” din Gala Bute, spun ce-am spus si ieri in fata Instantei: nu doar ca stau abuziv in puscarie de 6 luni, dar tot abuziv sunt pusa sa platesc 8 milioane de lei, contravaloarea promovarii României la gala de box cand a boxat Lucian Bute in 2011 la Bucuresti. Promovarea a avut loc, brandul turistic a fost promovat si a fost vazut de aproape 200 de milioane de spectatori si telespectatori in direct si in reluare, pe televiziuni naționale si internationale cum ar fi Eurosport, Euronews, CNN.

A fost cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodata in Romania si cea mai mare actiune de promovare a țării, si eu sunt pusa acum sa plătesc contravaloarea acestei promovări, fără sa fiu vinovata de ceva anume. Deci putem spune ca Romania s-a promovat pe banii mei. E ca si cum ai pune un ministru al transporturilor sa plateasca un pod care s-a facut, de care se bucura toata tara, pe el trec masini, dar pentru ca o justitie absurda zice ca ministrul nu ar fi supravegheat suficient pe cei de la CNAIR care au facut licitatia pentru construirea podului, si desi nimeni de la CNAIR nu este acuzat de nimic, totuși, ministrul este pus sa plateasca podul din banii lui.

Ce sa zic: “să tot faci lucruri pentru țara asta!”, a încheiat fostul ministru postarea.

Contactat de EVZ și Adrian Alexandrov a precizat ca știa despre această executare și ca ea este o procedura normală, având în vedere situația. Elena Udrea se află după gratii, pentru condamnarea primistă în dosarul Gala Bute, de câteva luni de zile, și ispășește o pedeapsă de 6 ani. Pe 25 octombrie, Înalta Curte va decide modul în care se aplică decizia CCR.