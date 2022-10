Iubitul Elenei Udrea, surprins la un eveniment important. Cine l-a însoțit pe Adrian Alexandrov la nunta fratelui său

Fratele omului de afaceri Adrian Alexandrov, Marinel Alexandrov, s-a căsătorit recent în Sulina. De la fericitul eveniment nu putea lipsi fratele său, însă, fără a fi însoțit de Elena Udrea, logodnica acestuia aflându-se după gratii.

La nunta au avut în jur de 100 de invitați, printre care și micuța Eva, fiica lui Adrian și a Elenei. De asemenea, la petrecere a fost prezentă și mama celor doi frați, din Italia.

„Pe 10 septembrie a fost nunta. Și eu, și cea mică am fost prezenți la eveniment. Normal! Este fratele meu, trebuia să mergem. Am fost oricum într-o plimbare acasă, că nu am reușit să ajung vara asta, în Deltă, în Sulina. Am luat-o și pe cea mică, a venit și mama din Italia, că este plecată de 15 ani”, a declarat viitorul soț al Elenei Udrea.

Fratele mai mare al lui Adrian este căpitan pe nave fluviale.

„Fratele meu este mai mare cu doi ani și este căpitan pe nave fluviale. Merge cu navele pe Dunăre în toată Europa. Suntem într-o relație normală de frați. Nu știu dacă am dat cel mai mult ca dar, că nu l-am întrebat, dar acum, na. Din puținul nostru dăruim cu toții ca să le fie și lor bine. Soția lui este o tânără avocată în București. Și-a deschis și ea birou. Este chiar foarte smart pe partea asta de civil, nu a intrat pe penal”, a explicat Alexandrov, potrivit Fanatik.

Motivul pentru care Elena Udrea nu își cunoaște viitoarea soacră

Deși Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt împreună de cinci ani și au devenit și părinții unei fetițe, fostul ministru al Turismului nu își cunoaște viitoarea soacră. Motivul invocat de cei doi ar fi distanța prea mare. Femeia locuiește în Italia.

Elena Udrea și iubitul ei, omul de afaceri Adrian Alexandrov, au o relație de cinci ani. În 2018 au devenit părinții unei fetițe. Cu toate acestea, fostul ministru al turismului nu și-a văzut niciodată viitoarea soacră. Femeia nu apare în nicio fotografie, semn că nu și-a văzut față în față nici nepoțica. Nu a participat nici la botezul micuței.