Motivul pentru care Elena Udrea nu își cunoaște viitoarea soacră

Elena Udrea și iubitul ei, omul de afaceri Adrian Alexandrov, au o relație de cinci ani. tru care femeia nu s-a prezentat la botezul nepoatei saleÎn 2018 au devenit părinții unei fetițe. Cu toate acestea, fostul ministru al turismului nu și-a văzut niciodată viitoarea soacră. Femeia nu apare în nicio fotografie, semn că nu și-a văzut față în față nici nepoțica. Nu a participat nici la botezul micuței.

Distanță prea mare

Motivul invocat atât de Elena Udrea, cât și de iubitul ei, ar fi distanța prea mare. Mama lui Adrian Alexandrov locuiește în Italia de mulți ani, iar o perioadă nu a putut călători din cauza pandemiei.

„Nu mă cunosc cu soacra mea, așa au fost lucrurile. Ea este plecată din țară, locuiește în Italia. Eu am fost plecată doi ani. Când a venit ea aici, eu nu eram, de când am venit eu, a fost chestia asta cu COVID-19 și nu a apucat să vină. Deci nu o cunosc, o văd doar pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată pentru că a crescut frumos doi băieți, aștept să ne cunoaștem. Eu sunt curioasă cum este să fii noră, căci eu nu am avut niciodată o soacră. Mama lui Dorin Cocoș era decedată când ne-am cunoscut noi”, a declarat Elena Udrea presei.

Va veni în România

Adrian Alexandrov a anunțat recent că mama lui va veni în curând în România și că abia așteaptă să își cunoască nepoțica. Este puțin probabil ca această să își cunoască și viitoarea noră, deoarece Elena Udrea se află la închisoare.

„Mama nu și-a văzut încă nepoțica și vă dați seama că abia așteaptă să o strângă în brațe. Nu am putut să ne vedem până acum din motive obiective. Fie a fost pandemia, care a lovit puternic Italia, fie nu am putut să mergem la drum lung cu fetița care era prea mică. De văzut s-au tot văzut pe internet, am tot vorbit la telefon, dar nu e același lucru“, a declarat Adrian Alexandrov.