Fratele lui Dani Mocanu, mesaj sfidător după condamnarea definitivă: Vom rezolva fiecare situație

După ce Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați la pedepse grele cu închisoarea, aceștia sunt de negăsit. Polițiștii care s-au prezentat la domiciliile celor doi nu i-au găsit, iar Inspectoratul General al Poliției Române i-a dat în urmărire națională și internațională. În timp ce autoritățile îi caută, fratele cântărețului a publicat un mesaj pe TikTok, stârnind controverse.

La scurt timp după ce decizia definitivă a instanței a fost făcută publică, fratele artistului a postat un videoclip în care le vorbește fanilor, invocând nevoia de a clarifica situația concertelor programate.

„Dragii mei prieteni, mă simt obligat de situație să fac un astfel de anunț, deși nu m-aș fi așteptat o secundă să trec prin asemenea situații. Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, a transmis acesta într-un mesaj video publicat online.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, în timp ce fratele său a primit șapte ani. Decizia magistraților vine după un incident violent petrecut în 18 august 2022, într-o benzinărie din Pitești. Potrivit anchetei, cei doi frați, ajutați de alți indivizi, ar fi atacat două persoane cu pumnii, picioarele și o rangă metalică, una dintre victime suferind fractură craniană.

Deși se aflau sub control judiciar în momentul pronunțării sentinței, frații Mocanu nu au mai fost găsiți la domiciliu. Polițiștii au declanșat procedurile de urmărire națională și internațională, pentru a-i localiza și aduce la executarea pedepsei.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce mesajul publicat de fratele lui Dani Mocanu a fost interpretat de mulți ca o sfidare la adresa autorităților, în timp ce cei doi artiști sunt în continuare de negăsit.