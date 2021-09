FOTO. Răzvan Exarhu a dat-o pe ceai după ce a băut mii de litri de cafea. „Nu cred că mai are cafeaua vreun efect asupra mea”

Cel puțin așa reiese din ulimele fotografii cu Răzvan Exarhu. Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit zilele trecute, în compania unei prietene, pe terasa unei cafenele. Culmea, în dreptul lor nu erau niște cești mari de cafea, așa cum probabil s-ar fi așteptat toată lumea, sau cel puțin cei care îl cunosc foarte bine pe fostul jurat de la „MasterChef”, ci două ceaiuri reci.

„S-au făcut peste trei ani, de când mă trezesc din nou la 5 ca să merg la radio. Între timp, am băut mii de cești și am convins românii să își ureze: Dimineață binecuvântată și spor la cafeluță! Într-o dimineață normală beau cel puțin o cutie de cafea, plus ce mai ciupesc prin oraș, pe la cafenele. Oricum am ajuns să beau doar din plăcere, nu cred că mai are vreun efect asupra mea”, a povestit Exarhu pe blogul său.

Beam un litru de cafea în fiecare dimineață

Se pare că este la o cură de detoxifiere a organismului căci, după cum singur mărturisește a avut perioade când nu pleca de acasă fără să nu bea un litru de cafea, la care mai adăuga câteva cești pe parcusrul zilei.

„Sunt un fel de Obelix, care căzuse în cazanul cu poțiune magică și nu mai primea nimic înainte de lupte. La începuturile mele în radio, beam un litru de cafea în fiecare dimineață”, a mai completat chef-ul.