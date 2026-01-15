Fotbaliști din Iran, uciși în timpul protestelor. Acuzații de tăcere la adresa FIFA

Cel puțin trei fotbaliști iranieni au fost uciși în timpul protestelor izbucnite la sfârșitul lunii decembrie, potrivit informațiilor apărute în presă și rapoartelor organizațiilor pentru drepturile omului. Cazurile au readus în atenție acuzațiile privind folosirea muniției reale împotriva protestatarilor neînarmați și au generat reacții dure din interiorul fotbalului iranian, inclusiv critici directe la adresa FIFA, relatează Euronews.

Printre victime se numără Mojtaba Torshiz, fost jucător la cluburi precum Tractor Tabriz, Nassaji Mazandaran și Fajr Sepasi Shiraz. El și soția sa au fost împușcați mortal în orașul Qaemshahr, din nordul Iranului, conform surselor locale. Autoritățile nu au oferit explicații oficiale privind circumstanțele decesului, însă relatări neoficiale indică implicarea forțelor de securitate. Cuplul avea doi copii, iar unele surse susțin că soția ar fi supraviețuit inițial, fiind grav rănită.

O altă victimă este Rebin Moradi, un fotbalist de doar 17 ani, legitimat la echipa de tineret a clubului Saipa. Tatăl său a declarat că anchetatorii i-au spus că adolescentul a fost împușcat din spate, de la mică distanță, glonțul traversându-i pieptul.

Potrivit relatărilor, autoritățile ar fi condiționat inițial predarea trupului de acceptarea unui interviu pentru televiziunea de stat, în care familia să susțină că tânărul a fost ucis de „huligani”. Ulterior, tatăl a apărut la televiziune și a afirmat, în lacrimi, că fiul său a fost împușcat de aproape.

De asemenea, Amir Mohammad Kouhkan, portar și antrenor de futsal, a fost ucis prin împușcare în timpul protestelor din provincia Fars. Cu câteva ore înainte de moarte, acesta postase pe Instagram o scenă din filmul Taxi Driver, însoțită de un mesaj sumbru, interpretat ulterior de mulți ca un semnal de disperare.

Fostul căpitan al naționalei Iranului, Masoud Shojaei, a criticat public lipsa de reacție a FIFA față de uciderea sportivilor iranieni. Într-o postare pe Instagram, acesta a întrebat când forul mondial va lua poziție în fața morții unor fotbaliști în timpul protestelor.

La rândul său, Saeid Mahmoudizad Azari, fost director executiv al mai multor cluburi din Iran, a descris situația drept un „masacru” și a acuzat autoritățile că etichetează protestatarii drept „teroriști” pentru a justifica violența extremă.

Organizațiile pentru drepturile omului cer deschiderea unor anchete independente și transparente, sub supraveghere internațională, pentru a stabili responsabilitățile în cazurile deceselor, inclusiv ale sportivilor și minorilor. Deși autoritățile iraniene neagă amploarea represiunii, relatările independente vorbesc despre mii de morți și despre întreruperi masive ale internetului, folosite pentru a limita circulația informațiilor din zonele afectate de proteste.

Manifestațiile au început pe 28 decembrie, după ce comercianți dintr-un mare complex comercial din Teheran au protestat față de creșterea bruscă a prețurilor la alimente, pe fondul hiperinflației. Mișcarea s-a extins rapid în mai multe orașe din Iran și a fost întâmpinată cu intervenții violente ale forțelor de securitate.

Organizațiile independente avertizează că bilanțul victimelor este în continuă creștere și ar putea deveni unul dintre cele mai ridicate din istoria recentă a protestelor din Iran.