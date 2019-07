Fotbal vs. Muzică în ringul de box din cauza alcoolului și a drogurilor. Război total în showbiz

Fostul mare fotbalist Paul Gascoigne a fost atras de rapperul Snoop Dogg într-un scandal în care nu-și dorea să intre, dar care devine tot mai popular pe zi ce trece. Cunoscut ca fiind unul dintre mari avocați din oficiu ai legalizării consumului de marijuana, Snoop Dogg s-a folosit de imaginea lui Gascoigne pentru a ilustra comparația între efectele pe care consumul pe termen lung de marijuana și alcool le au. De aici și până la o invitație în ring pentru a lămuri diferențele nu au mai fost decât doi pași.





Într-o memă care-i arată pe cei doi protagoniști imortalizați la 20, respectiv 47 de ani, Snoop Dogg a încercat să facă o paralelă între efectele celor două substanțe, concluzia nescrisă fiind că alcoolul este nociv, în timp ce marijuana nu are efecte secundare. Drept cobai pentru experimentul social i-a fost Paul Gascoigne, fost mare jucător de fotbal, dar și un personaj care s-a luptat toată viața cu dependența de alcool și droguri.

În doar patru zile de la postare, Snoop a strâns peste un milion și jumătate de aprecieri și 25.000 de comentarii. La două zile după aceea, Gascoigne, în semn de răzbunare, a publicat și el o poză cu un câine „coafat” în stilul lui Snoop Dogg, iar în descrierea acesteia a lansat și câteva cuvinte „de bine” către rapper.

Invitat să vorbească la o emisiune matinală în calitatea sa de fost mare jucător de fotbal, Gascoigne a explicat gestul său și a plusat, invitându-l pe rapper să se dueleze într-un meci de box. „Nu am înțeles de ce a trebuie să se folosească de imaginea mea pentru asta. Ok, eu am făcut unele alegeri pe care mi le asum, a fost vina mea. Mă așteptam de la astfel de atacuri de la presa din Anglia, dar nu din partea lui Snoop. Îi eram fan, dar acum... Acum îl invit la un meci de box în scop caritabil. Cannabis împotriva alcoolului. Hai să vedem! Eu mă antrenez tare de câteva luni oricum”, a spus Gascoigne.

LIVE VIDEO Simona Halep-Aliaksandra Sasnovich SE JOACA ACUM la Wimbledon!

Pagina 1 din 1