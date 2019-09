În februarie 2019, fostul președinte al Societății de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana a fost condamnat cu suspendare pentru delapidare și manipularea pieței de capital, după ce și-a recunoscut faptele. Nemulțumit de soluție în urma înțelegerii cu procurorii, în urma recunoașterii faptelor, Dragoș George Bîlrteanu a făcut apel.

„Condamnă pe inc. Bîlteanu Dragoş George la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată SIF 1 Banat Crişana, faptă săvârşită la data de 13.02.2013). (…) condamnă pe inc. Bîlteanu Dragoş George la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată S.C. Industrialexport S.A., faptă săvârşită la data de 05.07.2012). (…) condamnă pe inc. Bîlteanu Dragoş George la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 16.09.2013). (…) Contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare, inculpatul Bîlteanu Dragoş George având de executat pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare. (…) Suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Procurorii susţineau, în 2015, că Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana prin preluarea Azuga Turism, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere de 5%.

Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.

„În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Anchetatorii spun că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat – Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa „deal”, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni ar fi fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat Crişana SA.

