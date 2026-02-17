Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, apropiat de Ilan Șor, reacție după condamnare: Nu vreau să merg la închisoare

Republica Moldova. Condamnat la 12 ani de închisoare, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, rupe tăcerea și respinge acuzațiile care l-au trimis după gratii. Considerat un apropiat al lui Ilan Șor, acesta susține că dosarul său nu are legătură cu delapidarea banilor publici și afirmă tranșant că nu vrea să meargă la închisoare.

În intervenția sa, Constantinov califică sentința drept o decizie nedreaptă și solicită o reevaluare independentă a dosarului. Mai mult, fostul lider al legislativului regional susține că dosarul în care a fost condamnat nu ar avea legătură cu delapidarea banilor publici, așa cum au afirmat procurorii, ci ar reprezenta, în opinia sa, un litigiu economic între entități private.

„Nu ascund, nu vreau să merg la închisoare. Dar astăzi nu este vorba doar despre mine. Dacă documentele sunt citite cu atenție, devine clar: acesta nu este un dosar privind delapidarea bugetului. Cele 46 de milioane de lei nu au fost acordate statului, nici Fiscului, nici Ministerului Finanțelor. Este un litigiu economic între entități private”, a declarat Constantinov.

Dmitri Constantinov afirmă că pedeapsa aplicată ar fi disproporționată, mai ales în raport cu vârsta sa, 73 de ani, și susține că normele în baza cărora a fost judecat ar fi fost declarate neconstituționale încă din 2019.

„Când un litigiu economic se încheie cu 12 ani de închisoare pentru o persoană de 73 de ani, apare întrebarea: corespunde acest lucru standardelor europene?”, a spus fostul oficial, pledând pentru o evaluare independentă a dosarului de către juriști și jurnaliști internaționali.

Acesta a precizat că a depus apel pe 9 februarie și că sentința pronunțată nu este definitivă.

Pe 26 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Comrat l-au condamnat pe Dmitri Constantinov la 12 ani de închisoare cu executare într-un dosar penal pentru abuz de putere și delapidare. Instanța a dispus, de asemenea, încasarea a peste 46 de milioane de lei din contul inculpatului.

Potrivit acuzatorilor, în perioada 2017–2020, Constantinov, pe atunci director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat prin abuz de serviciu transferuri financiare nejustificate către o altă entitate economică în care activa fiul său.

Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, considerat un aliat al politicianului fugar Ilan Șor, nu a participat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința. Autoritățile presupun că acesta s-ar afla în regiunea transnistreană.

Potrivit procurorilor, între anii 2017–2020, Dmitri Constantinov ar fi autorizat transferuri financiare nejustificate și ar fi încheiat contracte fictive cu o altă entitate economică, în cadrul căreia activa fiul său. Ancheta a stabilit că aceste acțiuni ar fi dus la prejudicierea fondatorilor companiei cu peste 46 de milioane de lei și, ulterior, la falimentarea întreprinderii.

Dmitri Constantinov și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare din Găgăuzia pe 14 noiembrie 2025, iar legislativul regional a confirmat oficial plecarea sa din funcție pe 27 noiembrie. Dosarul său se află acum în examinare la instanța de apel.

Într-un alt episod investigat, fostul oficial este acuzat că ar fi cauzat unui alt fondator un prejudiciu suplimentar de peste 600 de mii de lei. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de 13 ani de detenție.

Pe lângă condamnarea la închisoare, instanța a decis interzicerea dreptului lui Dmitri Constantinov de a ocupa anumite funcții publice sau de conducere pe un termen de până la cinci ani. Totodată, acesta a fost obligat să recupereze prejudiciul material estimat la 46 de milioane de lei. În cadrul procesului, au fost dispuse și măsuri de confiscare a mai multor bunuri care i-ar aparține.