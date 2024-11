Monden Fosta vedetă NBA, Lamar Odom, a dat 16.000 de dolari pentru zâmbetul unui fan







Lamar Odom i-a oferit unui fan un adevărat motiv să zâmbească și a investit 16.000 de dolari pentru acest lucru. Vorbim despre o schimbare de design dentară care îi va schimba viața.

Lamar Odom s-a ținut de cuvânt

Lamar a anunțat pentru prima dată că va dona această sumă, în aprilie, specificând că este vorba despre o ”modificare a zâmbetului. Acest gest a venit la scurt timp după ce a devenit partener la Oxy Dental, un cabinet stomatologic din Lomita, California, în 2023. Norocoasa destinatară a fost Lisa Ward, care a fost aleasă la scurt timp după anunț.

Transformarea zâmbetului, în parteneriat cu Oxy Dental, a început în mai și a implicat mai multe întâlniri de mai multe luni, încheiate în septembrie. Un reprezentant al fostei vedete NBA a dezvăluit pentru In Touch că factura totală a ajuns la 16.000 de dolari. Acesta a inclus „extracții ale întregii guri, soluții protetice și chirurgie reconstructivă de ultimă oră”.

Face des acte caritabile

Aceasta nu este prima dată când Lamar își folosește parteneriatul stomatologic pentru a-i ajuta pe alții. La începutul acestui an, el a extins o ofertă publică de lucrări stomatologice gratuite către personajul controversat Gypsy Rose Blanchard. Deși cei doi ar fi avut o conversație, rămâne neclar dacă Gypsy Rose a acceptat oferta. Averea netă impresionantă a lui Lamar Odom este estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari. O avere strânsă prin cariera sa de succes în NBA.

La aceasta se adaugă și contracte de imagine, apariții în reality show-uri, mai ales în Keeping Up with the Kardashians și Khloé & Lamar. Pe lângă câștigurile sale din sport și divertisment, Lamar a investit în diverse afaceri. Așa cum este fi parteneriatul cu Oxy Dental. De asemenea, a avut un impact în comunitatea de recuperare. După ce s-a luptat cu propriile sale probleme de dependență, Lamar și-a lansat propriul centru de reabilitare, Odom Wellness Treatment Centers.