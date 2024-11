EVZ Special Gala Performeri din Sănătate. Sorin Chirculescu, Fildas Catena: „Avem proiecte complexe multianuale de digitalizare și automatizare”







Fildas Catena este cel mai puternic grup din domeniul farmaceutic. Compania s-a axat în toată activitatea sa pe nevoile pacienților. Fildas Catena își menține în prezent poziția de lider în distribuția și retailul farmaceutic din România. De asemenea, pune la dispoziție românilor medicamente inovatoare și de calitate.

Pentru rezultatele remarcabile, Fildas Catena a fost una dintre companiile premiate în cadrul Galei Performeri din Sănătate, ediția 2024. Distincția a fost oferită pentru investițiile realizate în proiecte de digitalizare și automatizare. Sorin Chirculescu, director de marketing Fildas Catena, a urcat pe scenă pentru a ridica premiul oferit grupului Fildas Catena.

„Ridicăm acest premiu în numele Fildas Catena Group. Este o recunoaștere a eforturilor și a investițiilor pe care grupul le-a făcut în ultimii ani în tehnologizare și digitalizare. Obiectivul nostru principal a rămas și va rămâne același: asigurarea celor mai bune servicii farmaceutice pentru partenerii grupului și pentru pacienți. Într-o piață pharma super competitivă, acest lucru nu s-ar putea realiza fără investiții importante în zona de IT. Vorbim de proiecte complexe multianuale, de digitalizare și automatizare în retail, hospital, marketing și așa mai departe. Premiul cred că ar trebui să meargă, în primul rând, la echipa noastră de IT. Sunt sute de oameni care ne ajută să creionăm, să implementăm și să ducem la bun sfârșit toate aceste proiecte”, a declarat Sorin Chirculescu, director de marketing Fildas Catena, pe scena Galei Capital.

Cel mai puternic grup din domeniul farmaceutic

Grupul Fildas Catena este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața farmaceutică din România. Compania a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 14 miliarde de lei. Strategia Fildas Catena a fost mereu centrată pe nevoile pacienților români. Compania le oferă acces la medicamente inovatoare și servicii de cea mai bună calitate. Afacerea de familie a crescut rapid. Astfel, a ajuns în prezent să ocupe și să își mențină poziția de lider în distribuția și retailul farmaceutic din România.

„Caracterul nostru de afacere de familie ne-a oferit avantajul de a ne adapta rapid la contextul și realitățile din teren. Am răspuns eficient provocărilor apărute. Rămânem fideli misiunii noastre de a oferi nu doar produse farmaceutice, ci și sprijin și încredere pentru un stil de viață sănătos, și să rămânem numele sănătății în România”, a declarat Daniel Marin, director general Fildas Trading.

Dezvoltare sustenabilă și obiective strategice

Fildas Catena se bazează pe un model financiar și operațional robust, caracterizat de un grad mic de îndatorare și indicatori financiari sănătoși. Acest lucru a oferit grupului flexibilitate și putere de adaptare la schimbări ale pieței sau contexte de criză. „Lecțiile învățate în timpul crizei din 2009, precum și menținerea în timp a măsurilor adoptate atunci – reducerea gradului de îndatorare și orientarea către liniile de afaceri mai profitabile și către clienții cu un profil de risc mai scăzut – au contribuit în mod esențial la depășirea cu succes a oricărei situații de criză”, a afirmat Daniel Marin.

De-a lungul timpului, compania și-a continuat dezvoltarea sustenabilă în concordanță cu obiectivul său strategic. Mai exact, și-au dorit să aducă pe piață medicamente de calitate și servicii inovatoare. Dezvoltarea acestui grup până la nivelul de lider al pieței a fost cel mai important proiect din cariera actualului director general. Acesta a explicat că activitatea Fildas Catena nu s-a bazat doar pe creștere financiară sau atingerea unor obiective. Compania s-a concentrat și pe construirea unei comunități. Au dorit să asigure un standard ridicat de îngrijire farmaceutică pentru români.

„Nivelul ridicat de credibilitate al grupului, atât în fața pieței și a partenerilor de afaceri (furnizori, asigurători, bănci), cât și în fața clienților (pacienții români), este confirmat de rapoartele de rating de companie și de audit, care atestă poziția noastră solidă și angajamentul față de excelență și transparență. De-a lungul acestui parcurs, am fost mereu ghidați de dorința de a aduce schimbări pozitive în viața pacienților noștri și de a le oferi acces la cele mai bune produse și servicii farmaceutice. Este un angajament față de excelență pe care l-am respectat zi de zi”, a precizat Daniel Marin.

Acțiuni în domeniul sustenabilității

În cadrul proiectelor strategice multianuale, Fildas Catena a investit continuu în dezvoltarea infrastructurii informatice, în automatizare, dar și în capacitățile logistice. Scopul principal al acestor inițiative a fost de a adapta afacerea la noile standarde și de a susține evoluția companiei. „Ne propunem să fim mereu cu un pas înainte. Să fim pregătiți să răspundem oricăror provocări care pot apărea într-un sector atât de dinamic și de vital pentru sănătatea comunității”, a declarat directorul general Fildas Trading.

Un alt focus important al grupului este legat de acțiuni în domenii precum sustenabilitatea, protecția mediului și utilizarea energiei verzi. Astfel, Fildas Catena adoptă cele mai noi tehnologii disponibile pe piață pentru a minimiza impactul asupra mediului. Motivația centrală a business-ului este de a contribui la un viitor mai verde. „Înțelegem cât de mare este responsabilitatea noastră față de mediu, motiv pentru care ne-am angajat să implementăm măsuri inovatoare și eficiente care să promoveze sustenabilitatea”, a adăugat Daniel Marin.

Activitatea în sectorul farmaceutic vine la pachet cu o responsabilitate mare. Fildas Catena influențează viețile a milioane de oameni care trec pragul farmaciilor și beneficiază de produsele distribuite de grup. „Fiecare decizie luată are un impact semnificativ. Nu doar în plan economic, dar și asupra vieților oamenilor care se bazează pe noi. Cea mai mare responsabilitate pe care o resimt nu vine doar din faptul că sunt în fruntea unei afaceri mari și complexe, ci și din perspectiva umană. Mii de oameni, angajați ai grupului nostru, și, implicit, familiile lor depind de modul în care gestionez această afacere”, a evidențiat directorul general Fildas Trading.

Investiții în digitalizare

Fildas Catena are obiective clare de digitalizare. Pentru a susține inițiative în acest domeniu, a fost înființată acum șapte ani o firmă specializată în IT, Smart Soft Power, parte a grupului. Noua întreprindere a beneficiat de investiții constante care au dus la o creștere semnificativă. În prezent, Smart Soft Power are o echipă de peste 120 de specialiști. Aceștia ajută grupul să se mențină în fruntea transformării digitale din industrie. „În momentul de față, desfășurăm numeroase proiecte de digitalizare și automatizare, atât în zona de retail, cât și în logistică și distribuție. Fiecare investiție pe care o facem în dezvoltarea infrastructurii IT și în sustenabilitate este o investiție în viitorul nostru, în capacitatea noastră de a oferi pacienților români servicii farmaceutice la cele mai înalte standarde”, a explicat reprezentantul Fildas Trading.

În ultimii ani, Grupul Fildas Catena a beneficiat și de implicarea activă a lui Alexandru Vlad în calitate de Vicepreședinte. Acesta reprezintă un sprijin esențial în consolidarea poziției companiei pe piață și în conturarea direcțiilor strategice de dezvoltare. „Cu o viziune proaspătă și o abordare orientată spre inovație, Alexandru Vlad contribuie la transformarea Grupului într-un actor important pe scena farmaceutică, cu un accent deosebit pe sustenabilitate și digitalizare”, a precizat Daniel Marin.

Schimbări la nivelul pieței farmaceutice

Piața farmaceutică este foarte concurențială și se confruntă cu diverse provocări din punct de vedere al schimbărilor ce pot apărea. Acest sector a înregistrat o creștere constantă pe parcursul ultimilor cinci ani. Totuși, din punct de vedere al categoriilor de produse, au existat variații semnificative. Acestea au apărut ca urmare a crizelor existente, în special a perioadelor de pandemie și post-pandemie.

Potrivit directorului general al Fildas Trading, cea mai dinamică este categoria reprezentată de suplimentele alimentare. Acest lucru se datorează creșterii interesului oamenilor pentru sănătate și prevenție. „Această tendință a fost susținută de o mai mare conștientizare a importanței unui stil de viață echilibrat, mai ales pe fondul pandemiei. Ceea ce a determinat o cerere tot mai mare pentru produse destinate sprijinirii sănătății. Astfel, categoria suplimentelor a devenit nu doar foarte dinamică, ci și un element ce reflectă schimbarea mentalității consumatorilor în favoarea prevenției și a grijii față de menținerea stării de sănătate”, spune Daniel Marin.

În următorii 10 ani, piața farmaceutică va continua să evolueze într-un mod dinamic. Dar, cu siguranță vor exista noi provocări, unele dintre ele fiind poate greu de anticipat. „Cine s-ar fi gândit, în urmă cu doar cinci ani, că ne vom confrunta cu o pandemie globală sau, în urmă cu trei ani, că un conflict armat va izbucni la granițele țării noastre? Aceste exemple ne arată cât de imprevizibil poate fi viitorul și cât de important este să rămânem pregătiți și flexibili. Noi ne propunem să rămânem un business de firme de familie, agil și flexibil. Capabil să se adapteze rapid contextului și realităților din teren, așa cum am făcut întotdeauna”, a afirmat reprezentantul companiei.

Gala Capital Performeri din Sănătate

Pe data de 21 noiembrie a avut loc Gala Performeri din Sănătate, ediția 2024, desfășurată la Club One din București. Acest eveniment a avut ca misiune recunoașterea meritelor și a implicării celor mai importante companii din industria pharma și medicală, clinici, rețele de spitale de stat și private și personalități din domeniul medical. Gala Capital Performeri din Sănătate, aflată la a doua ediție, este un proiect dedicat în întregime domeniului medical. Acelor oameni care se implică în fiecare zi pentru binele altora. Odată cu această gală a fost lansat și un nou număr al Revistei Capital „Top 100 Performeri din Sănătate”. Acest top reprezintă o oglindă a evoluției actuale a sistemului medical românesc.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2024 a fost realizată cu sprijinul partenerilor: MEDICI’S, EUMED, MEDIMA HEALTH, DENKMANN, ANTIBIOTICE IAȘI, SANADOR, CLUB ONE și PRIVILEG CATERING.

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2024, este disponibilă din 22 noiembrie la punctele de difuzare a presei și online pe www.edituradecarte.ro.