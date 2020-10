Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela Borcea, a dat o mare lovitură în plan financiar. A reușit într-o afacere și a vândut în această perioadă un hotel pe care îl deținea în Botoșani și pentru care a încasat suma de două milioane de euro. Noul proprietar este omul de afaceri Lucian Plămadă. El a vorbit despre tranzacția pe care a încheiat-o cu Mihaela Borcea. Pe lângă hotel, el a mai achiziționat spălătoria și parcarea stabilimentului.

Pe lângă banii plătiți pentru a deveni proprietar, el va trebui să mai investească și pentru a reface hotelul respectiv, care ar avea nevoie de modernizări.

Inveștește în reamenajarea hotelului

„Da, este adevărat, am cumpărat hotelul Premier, cu spălătoria, restaurantul şi parcarea. Am semnat actele pe data de 6 octombrie. Nu mi-a fost teamă să fac această achiziţie în pandemie, afacerile se fac la risc. Eu sunt în comerţ din 2009 şi ştiu cum voi face ca acest hotel să meargă.

Deocamdată îl vom renova, nu arată prea bine, ba chiar este spre degradare. Vom începe cu interiorul, iar de la anul cu exteriorul. Am o nepoţică de opt luni, pe Sophia, sufletul familiei, pentru ea l-am luat. Nora mea este manager la un hotel mare din Anglia şi mă va ajuta foarte mult în acest domeniu”, a declarat Lucian Plămadă pentru click.ro.

Cristi Borcea bagă bani în agricultură și turism

Mihaela Borcea se descurcă foarte bine în afaceri și după despărțirea de ex-investitorul de la Dinamo. Cristi Borcea a făcut primii bani din afacerile cu butelii după cum a mărturisit. În prezent, el investește în două domenii: agricultură și turism.

„Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup. Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce-am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a spus Borcea la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la gsp.ro.