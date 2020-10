Momente dramatice trăite de o mare vedetă. Este vorba de Kim Kardashian. Ea a izbucnit în lacrimi atunci când și-a amintit de jaful de la Paris. Potrivit acesteia, ea se temea că sora ei, Kourtney, o va găsi fără suflare.

Kim Kardashian are 39 de ani. În cadrul unui interviu cu David Letterman, pentru noua serie Netflix, My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman., ea a povestit cu lacrimi în ochi întâmplarea.

Jaful, incident răscolitor

Vedeta a mărturisit că jaful de la Paris din 2016 a avut un efect foarte mare, fiindu-i frică că sora ei, Kourtney Kardashian, o va găsi moartă după ce niște persoane necunoscute au intrat în camera ei de hotel. Ea a povestit că și -a pus toate bijuteriile în bagaje pentru a se duce la Săptămâna Modei din Paris în acel an, gest pe care „nu l-a mai făcut niciodată”. Kourtney ieșise cu singurul agent de securitate pe care îl avea hotelul unde această stătea, a declarat fondatorul KKW Beauty. La câteva ore după miezul nopții, ea a auzit pe cineva „urcând pe scări”.

Acest lucru a făcut-o să simtă o „panică”, deoarece credea că „cineva este acolo să mă răpească”, a povestit ea. Hoții au intrat în camera vedetei și i-au cerut să le dea un inel pe care soțul ei Kanye West i-l dăruise cu câteva zile înainte. În timpul interviului, Kim a început să plângă când și-a amintit atunci când unul dintre tâlhari a „prins-o”, ea fiind imbrăcată doar într-un halat de baie, deoarece se temea că va fi agresată.

„Nu știu de ce plâng, am mai vorbit despre asta…Mi-am spus: OK, urmează să fiu violată. Ca și afacere, asta se va întâmpla, pregătește-te. Așa am făcut și apoi m-a legat cu cătușe și mi-a pus bandă adezivă la gură la ochi”, a mărturisit Kim.

Amenințată cu arma

Ea a dezvăluit că a fost amenințată cu o armă, iar atunci ea se temea că sora ei Kourtney va reveni în camera de hotel și va fi și ea în pericol.

„M-am tot gândit la Kourtney, m-am tot gândit, de genul, va veni acasă și eu voi fi moartă în cameră și va fi traumatizată pentru tot restul vieții ei”, a povestit ea.

„În afară de acea mică sesiune de plâns, sunt complet bine. Chiar sunt”, a povestit Kim în cadrul interviului televizat. Din cauza acelui jaf, Kim Kardashian a fost „cu adevărat paranoică” timp de aproximativ un an. Ea a angajat „o jumătate de duzină” de paznici în acea perioadă pentru a-i păzi casa. După ce tâlharii au fost arestați, Kim a descoperit că aceștia o urmăreau de doi ani și că încercaseră deja să o atace înainte, însă Kanye Est era alături de ea, potrivit retetesivedete.ro.

Kim Kardashian imagini pe care le-ar vrea stersevedeta de peste ocean surprinsa in ipostaze jenante.