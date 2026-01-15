Fosta soție a lui CRBL își reface viața. Elena recunoaște că are un bărbat în viața ei. Ce spune Alesia

Elena, fosta soție a lui CRBL a explicat la un podcast că și ea la rândul ei își reface și viața sentimentală. Deși este precaută, Elena a trecut peste fosta căsnicie și este pregătită să își trăiască viața.

Elena a explicat la un podcast faptul că se vede cu un alt bărbat și că este deschisă la iubire. ”Multe s-au scris, multe se spun, multe se schimbă ușor. ce am spus eu este că sunt deschisă.

Relație, iubire, sunt cuvinte mari. Când ești într-o căutare. Când ești în cunoaștere este cu totul altceva. Și atunci am specificat că sunt deschis și da, există cineva. Atât, nimic mai mult”, a spus aceasta.

Cât privește sărbătorile, Elena a mărturisit că le-a făcut în familie. Mai exact alături de părinți și de fiica ei. De această dată a refuzat să meargă la petreceri și a preferat liniștea din familie.

”Am petrecut Revelionul cu familia. Cu mama, cu tata și cu Alesia. Un Revelion foarte liniștit exact cum îmi place mie. Și este primul Revelion atât de liniștit. Și are o altă latură. Când eram mai mică, adolescentă, sărbătoream cu părinții si apoi plecam la o petrecere. Anul acesta am decis să rămân cu părinții și cu Alessia și a fost superb. A fost un revelion în familie”, a mai spus ea.

Fata lui CRBL și a Elenei își susține mama în orice decizie. ”Bărbatul care există în viața mea nu a fost acolo. Sunt foarte atentă, familia mea este templul meu este casa mea, sunt oamenii cei mai dragi, apropiați și atunci să ajungi în familia, la Alessia în special, e cale lungă. Și atunci există 2 ianuarie, 3 ianuarie.

Alessia știe de acest bărbat, este persoana care mă încurajează să fiu fericită, este mare, este înțelegătoare, dar este cale lungă. Nu vreau să destabilizez emoțional copilul. Poate nu mă înțeleg cu persoana respectivă sau poate mă înțeleg, dar trebuie lăsat timpul să treacă”, a mai declarat fosta soție a artistului.