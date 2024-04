Monden CRBL, primul Paște singur după divorțul de Elena. „Ea vrea pe card banii”







CRBL a anunțat recent că el și Elena s-au despărțit după 16 ani de căsnicie. Artistul a făcut primele declarații după divorț spunând ce va face de Paște, dar a vorbit și despre relația pe care o are cu fiica sa Alessia.

CRBL, primul Paște singur după divorțul de Elena

CRBL a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că se desparte de Elena, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani. Artistul nu a oferit multe detalii, preferând să păstreze discreția în legătură cu divorțul lor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, spunea artistul.

CRBL. Sursa foto: Facebook

Elena s-a mutat împreună cu fiica lor într-un apartament din București, în timp ce CRBL a rămas în casa în care au locuit anterior împreună. CRBL a vorbit despre planurile sale de Paște. Artistul a spus că intenționează să petreacă alături de familia sa la Pitești.

„Ca de obicei... acasă la Pitești, cu familia. Vom mânca ponderat, să nu exagerăm, din tradiționalele bucate românești și cam atât. Un pic de pauză, după aia revenim la muzică”, a declarat CRBL.

Artistul spune că fiica lui vrea deja bani pe card

Alessia locuiește împreună cu mama sa, dar CRBL este la fel de implicat ca înainte de separare. Acesta a vorbit despre pretențiile fiicei sale. De asemenea, el recunoaște că este un tată exigent, mai ales când vine vorba de hainele de brand pe care le vrea Alessia. Tot el spune că au început să aibă discuții pe tema asta.

„Ea vrea pe card banii. Acum descoperă brandurile și începe să facă diferența între ele. Începem să avem discuții care mai de care, dar tati nu e de acord cu orice, orice trebuie să vină într-o paranteză echivalentă cu alte lucruri. Nu sunt de acord cu sume foarte mari pentru lucruri care se consumă”, a explicat CRBL, potrivit wowbiz.ro.