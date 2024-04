Monden CRBL, primul pas după divorț. Fosta soție nu a stat nici ea degeaba







CRBL a anunțat divorțul de soția lui, Elena, după un mariaj de 15 ani. Cei doi păreau fericiți în toate aparițiile publice. Se pare că lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată, iar ruptura s-a produs. De pe conturile lor de socializare ale celor doi au dispărut pozele de cuplu. Mai mult, iar Elena și-a schimbat și numele de familie, revenind la cel de dinainte de căsătorie.

CRBL și Elena au transmis un mesaj comun

CRBL (45 de ani) şi Elena Vascu (38 de ani) s-au cunoscut la emisiunea „Dansez pentru tine”, unde ea era coregrafă. Cei doi s-au căsătorit în 2008, la Piteşti. Au împreună o fetiţă, Alessia.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, au scris cei doi.

Și continuă: „Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena” au transmis CRBL și Elena.

CRBL și Elena. Sursa foto: Facebook

Fostul membru al trupei Simplu s-ar fi mutat deja

CRBL și Elena apăreau fericiți și uniți în emisiunea „Power Couple” din care au ieșit, însă, primii. În toamna lui 2022, fostul membru al trupei Simplu declara că lucrurile sunt așezate și echilibrate în familia lui. În același an, CRBL, Elena și Alesia se mutaseră înapoi în România, după doi ani de locuit în Spania.

Între timp CRBL ar locui în Pantelimon, în timp ce Elena s-a mutat cu cea mică într-un apartament dintr-un cartier rezidențial din Ilfov, aproape de nordul Capitalei. Fetița lor ar continua să meargă la International School of Bucharest, iar CRBL s-ar fi angajat să îi plătească studiile acesteia. Artistul declara recent că plătește 15.000 de euro pentru școala privată la care fiica lui, scrie click.ro.