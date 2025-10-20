Fosta purtătoare de cuvânt a lui Biden părăsește, dezamăgită, Partidul Democrat

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a oferit detalii surprinzătoare despre experiența sa în cadrul Partidului Democrat și motivele pentru care a decis să devină independentă, conform unui fragment din noua sa carte de memorii, potrivit NYP.

Jean-Pierre, cunoscută pentru activitatea sa intensă în cadrul administrației Biden, a relatat momentele tulburătoare care au condus la această decizie.

În fragmentul publicat de Newsweek, Jean-Pierre descrie apelul telefonic în care președintele Joe Biden le-a comunicat membrilor echipei sale că se retrage din cursa prezidențială.

În memoriile sale, intitulată Independent, Jean-Pierre recunoaște că nu s-ar fi așteptat ca Biden să se retragă și a subliniat că de-a lungul anilor a susținut în mod public viabilitatea sa fizică și mentală, dar că deteriorarea cognitivă a avut consecințe semnificative pentru partid.

Jean-Pierre a explicat legătura sa de lungă durată cu Partidul Democrat și impactul personal și profesional pe care acesta l-a avut.

„Partidul Democrat mi-a definit viața, cariera. Tot ceea ce am făcut pentru a îmbunătăți viața oamenilor a fost legat de acesta. Partidul a fost vehiculul care mi-a permis nu doar să fiu martor la istorie, lucrând mai întâi la campania prezidențială a lui [Barack] Obama, apoi în administrația sa, dar și să fac istorie proprie ca prima femeie neagră și persoană deschisă queer care a fost purtător de cuvânt la Casa Albă. Nu m-am gândit niciodată să părăsesc partidul până acum”, a menționat ea.

Jean-Pierre a explicat, de asemenea, cum dezamăgirea sa a fost canalizată în decizia de a acționa independent.

Ea a declarat:

„Norul de neliniște care plutea deasupra mea s-a transformat într-o idee despre cum aș putea să fac ceva diferit. Cum aș putea să transform dezamăgirea într-o acțiune concretă care să-mi permită să lupt pentru ceea ce cred, fără să acord loialitate oarbă unui partid care nu o mai merita.”

Fosta purtătoare de cuvânt a relatat că a decis să devină independentă:

„Știți ce? O să devin independentă. Nu cred că mai pot suporta să fac parte din Partidul Democrat.”

Jean-Pierre a criticat în același timp felul în care Partidul Democrat l-a tratat pe Donald Trump, descriindu-l drept un „pluton de execuție”.

Jean-Pierre și-a anunțat părăsirea Partidului Democrat în luna iunie, în cadrul lansării cărții sale. Înainte de rolul său proeminent la Casa Albă, ea a lucrat la mai multe campanii prezidențiale democratice și a fost analist politic la MSNBC.