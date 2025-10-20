Actualitate

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Biden părăsește, dezamăgită, Partidul Democrat

Fosta purtătoare de cuvânt a lui Biden părăsește, dezamăgită, Partidul DemocratKarine Jean-Pierr / sursa foto: captură video
Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a oferit detalii surprinzătoare despre experiența sa în cadrul Partidului Democrat și motivele pentru care a decis să devină independentă, conform unui fragment din noua sa carte de memorii, potrivit NYP.

Jean-Pierre, cunoscută pentru activitatea sa intensă în cadrul administrației Biden, a relatat momentele tulburătoare care au condus la această decizie.

Decizia lui Biden de a se retrage și reacția lui Jean-Pierre

În fragmentul publicat de Newsweek, Jean-Pierre descrie apelul telefonic în care președintele Joe Biden le-a comunicat membrilor echipei sale că se retrage din cursa prezidențială.

„Biden părea complet împăcat cu decizia sa, dar eu am fost șocată, cu sentimente amestecate. Eram furioasă și tristă. Eram indignată și cu inima frântă că acest om, care și-a dedicat mai mult de 50 de ani servirii poporului american, a fost tratat prost de propriii săi colegi de partid. A fost îngrozitor”, a scris Jean-Pierre.

Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024

În memoriile sale, intitulată Independent, Jean-Pierre recunoaște că nu s-ar fi așteptat ca Biden să se retragă și a subliniat că de-a lungul anilor a susținut în mod public viabilitatea sa fizică și mentală, dar că deteriorarea cognitivă a avut consecințe semnificative pentru partid.

Jean-Pierre, dezamăgită de Partidul Democrat

Jean-Pierre a explicat legătura sa de lungă durată cu Partidul Democrat și impactul personal și profesional pe care acesta l-a avut.

„Partidul Democrat mi-a definit viața, cariera. Tot ceea ce am făcut pentru a îmbunătăți viața oamenilor a fost legat de acesta.

Partidul a fost vehiculul care mi-a permis nu doar să fiu martor la istorie, lucrând mai întâi la campania prezidențială a lui [Barack] Obama, apoi în administrația sa, dar și să fac istorie proprie ca prima femeie neagră și persoană deschisă queer care a fost purtător de cuvânt la Casa Albă. Nu m-am gândit niciodată să părăsesc partidul până acum”, a menționat ea.

Joe Biden

Joe Biden. Sursa foto: Facebook

Jean-Pierre a explicat, de asemenea, cum dezamăgirea sa a fost canalizată în decizia de a acționa independent.

Ea a declarat:

„Norul de neliniște care plutea deasupra mea s-a transformat într-o idee despre cum aș putea să fac ceva diferit. Cum aș putea să transform dezamăgirea într-o acțiune concretă care să-mi permită să lupt pentru ceea ce cred, fără să acord loialitate oarbă unui partid care nu o mai merita.”

Anunțul ieșirii din partid

Fosta purtătoare de cuvânt a relatat că a decis să devină independentă:

„Știți ce? O să devin independentă. Nu cred că mai pot suporta să fac parte din Partidul Democrat.”

Jean-Pierre a criticat în același timp felul în care Partidul Democrat l-a tratat pe Donald Trump, descriindu-l drept un „pluton de execuție”.

Jean-Pierre și-a anunțat părăsirea Partidului Democrat în luna iunie, în cadrul lansării cărții sale. Înainte de rolul său proeminent la Casa Albă, ea a lucrat la mai multe campanii prezidențiale democratice și a fost analist politic la MSNBC.

