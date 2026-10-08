Republica Moldova. Fostul premier al Republicii Moldova, preşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat, a anunţat că revine în „politica adevărată”.

Demis şi condamnat anterior la ani grei de închisoare, Vladimir Filat s-a manifestat în ultimii ani prin critici grele în adresa actualei guvernări.

Vladimir Filat mai este inculpat într-un dosar penal, aflat pe rol la Curtea de Apel Centru, după ce a fost achitat de Judecătoria Chişinău. Totodată, politicianul a fost condamnat anul trecut la doi ani de închisoare şi amendă de 100.000 de euro de justiţia franceză pentru spălare de bani.

Sursele EvZ susţin că pe numele lui Filat ar mai exista încă două cauze penale, În Germania şi în Emiratele Arabe.

Motivul care l-a determinat pe Vlad Filat să revină la „acțiunea politică plenară și adevărată” sunt majorarea tarifelor la resursele energetice, anunţate de autorităţi.

Fostul premier a spus că va începe să acţioneze odată cu prima factură majorată pe care o vor primi cetățenii.

„Îi chem alături pe toţi stejarii țării și pe cei care cred în viitorul Republicii Moldova”, a scris Filat în mesajul distribuit pe 7 octombrie pe rețelele de socializare.

În acelaşi timp, fostul premier, demis şi condamnat pentru corupţie, a anunțat că va lupta împotriva „injustiției, incompetenței, corupției și sărăciei”.

„Răbdarea nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Iar reținerea cu renunțarea. Timpul declarațiilor, analizelor și avertismentelor a luat sfârșit. Odată cu prima factură majorată pe care guvernarea Maia Sandu–PAS o va pune în fața cetățenilor, pentru mine începe o altă etapă. Voi reveni la acțiunea politică plenară și adevărată”, a promis liderul PLDM.

Vlad Filat a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009–2013. Guvernul condus de prim-ministrul Vlad Filat (Guvernul Filat II) a fost demis pe 5 martie 2013, în urma unei moțiuni de cenzură. Moţiunea a fost votată de 54 deputaţi, din Partidul Comuniştilor, de opoziţie, ai Partidului Democrat şi câţiva deputaţi neafiliaţi.

Susţinătorii moţiunii au invocat acte de corupţie susţinute sau tolerate de guvern, în special de Vlad Filat. Partidul Liberal, deşi nu a votat moţiunea, a declarat că Vlad Filat ar trebui să demisioneze.

”Noi nu participăm la vot doar pentru că moţiunea vine din partea comuniştilor. Dar, dle Filat, prezenţa dvs în fruntea guvernului înseamnă moartea Alianţei. Moartea Alianţei înseamnă moartea vectorului european. Noi nu putem merge la alegeri cu o alianţă în frunte cu dvs”, potrivit liderului PL, Mihai Ghimpu.

În octombrie 2015, fiind deputat, Filat a fost lipsit de imunitatea parlamentară, fiind cercetat penal. Tot atunci, el a demisionat din funcția de președinte al PLDM. În 2016, Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de influență și corupție pasivă.

A fost eliberat condiționat pe 3 decembrie 2019, după ce a executat peste patru ani din pedeapsă. Totodată, judecătorii au anulat decizia de privare a lui Filat de Ordinul Republicii și interdicția de cinci ani de a ocupa anumite funcții.

Filat a revenit la conducerea PLDM în august 2020. După eliberarea din penitenciar, avocaţii lui Filat a încercat să-i revizuiască dosarul, dar fă succes.

Liderul PLDM nu şi-a recunoscut niciodată vina. El susţine că dosarul i-a fost fabricat la comanda lui Vladimir Plahotniuc, cu ajutorul lui Ilan Şor.

Justiţia franceză a reuşit ceea ce nu a reuşit justiţia moldovenească – să-l deposedeze pe Filat de un bun cumpărat din bani obţinuţi din acţiuni de corupţie. Este vorba despre somptuoasa vilă de la poalele Munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva.

În 2012, pe când conducea Guvernul de la Chişinău, Vlad Filat a reuşit să îşi procure şi o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore.

Vila care l-a costat pe fostul premier 1.337.000 de euro se află în Veigy-Foncenex, o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

Banii pentru vila din Franţa au fost obţinuţi de Filat pe când se afla la şefia Guvernului. Astfel, profitând de funcţie, politicianul a vândut un drept exclusiv unei companii străine, prejudiciind drepturile altor agenţi economici, inclusiv autohtoni.

În decembrie 2025, Vlad Filat a fost condamnat de justiţia franceză la doi ani de închisoare.

La fel, fostul premier a dat vina pe guvernarea de la Chişinău, în special pe preşedinta Maia Sandu, pentru condamnarea din Franţa.