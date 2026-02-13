Fostul premier Vladimir Filat, condamnat pentru spălare de bani, nu mai este căutat de Interpol

Republica Moldova. Fostul premier Vladimir Filat, condamnat în Franţa la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, a scăpat de urmărirea generală prin Interpol.

Anunţul a fost făcut de fostul premier, care a scris pe reţele: „Dreptatea, chiar dacă are nevoie de timp, îşi găseşte întotdeauna locul. Celor care s-au grăbit să speculeze infrmaţii negative, le reamintesc că responsabilitatea ăpublică presupune echilibru şi răbdare”.

Filat a publicat drept confirmare un răspuns oferit de Direcţia cooperare poliţienească internaţională a Ministerului de Interne de la Chişinău, la splocitarea avocatului fostului premier.

În scrisoarea semnată de Ludmila Nucula, şef adjunct al direcţiei respective, Filat a fost dat în urmărire generală de BNC Interpol la 26 decembrie 2025. Iar la 15 ianuarie 2026 BNC Interpol a anulat urmărirea generală. Iar despre aceasta a fost informată Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Ludmila Nicula nu a oferit detalii privind motivele anulării urmăririi generale în privinţa lui Filat.

Justiţia franceză a reuşit ceea ce nu a reuşit justiţia moldovenească – să-l deposedeze pe Filat de un bun cumpărat din bani obţinuţi din acţiuni de corupţie. Este vorba despre somptuoasa vilă de la poalele Munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva.

În 2012, pe când conducea Guvernul de la Chişinău, Vlad Filat a reuşit să îşi procure şi o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore.

Vila care l-a costat pe fostul premier 1.337.000 de euro se află în Veigy-Foncenex, o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

Banii pentru vila din Franţa au fost obţinuţi de Filat pe când se afla la şefia Guvernului. Astfel, profitând de funcţie, politicianul a vândut un drept exclusiv unei companii străine, prejudiciind drepturile altor agenţi economici, inclusiv autohtoni.

În decembrie 2025, Vlad Filat a fost condamnat de justiţia franceză la doi ani de închisoare.

La fel, fostul premier a dat vina pe guvernarea de la Chişinău, în special pe preşedinta Maia Sandu, pentru condamnarea recentă din Franţa.

Pe lângă dosarul din Franţa, în care a fost găsit vinovat şi condamnat pentru spălare de bani, fostul premier moldovean, Vladimir Filat, ar mai avea cel puţin încă două dosare penale în afara Republicii Moldova.

Sursele EvZ susţin că fostul şef al Guvernului de la Chişinău ar fi cercetat penal pentru spălare de bani în Germania şi în Emiratele Arabe.

Vladimir Filat a evitat să vorbească despre dosarele din Germania şi Dubai, iar despre sentinţa din Franţa a precizat că nu este definitivă.