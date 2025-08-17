International Fost ministru britanic despre oferta pentru Zelenski: „E o afacere clasică cu gangsteri – una pe care nu o poți refuza. Doar că trebuie”







Liderii din Marea Britanie sunt la fel de preocupați de întâlnirea de mâine dintre Trump și Zelenski ca și cei europeni. Deja au făcut declarații publice, unele dure, despre summitul din Alaska, dar și despre ce se va petrece luni la Casa Albă .

Întreaga lume este cu ochii pe președintele Zelenski care se pregătește să zboare la Washington pentru o confruntare cu președintele Trump și cu JD Vance. Președintele Putin deja s-a pronunțat că discuția cu Trump a fost „oportună și utilă”. Discursurile celor doi lideri de după Alaska sunt apreciate de șefii statelor UE și de analiști militari și politici că se așteaptă ca Trump să-i spună lui Zelenski să se retragă de pe câmpul de luptă și să cedeze Donețk, ocupat de ruși.

Sunt surse citate de presa internațională care susțin că Zelenski a spus că va refuza să predea Donețk, care se află în centrul conflictului cu Rusia din 2014, dar că este totuși "deschis să discute problema teritoriului".

Putin și-a informat sâmbătă seara colaboratorii din administrația prezidențială, guvern și parlament. „Am avut ocazia şi am profitat de ea pentru a discuta despre originile şi cauzele acestei crize (n.r. așa a numit mereu războiul din Ucraina). O soluţie trebuie construită tocmai pe eliminarea cauzelor iniţiale”, a spus președintele rus.

Pe de altă parte, președintele Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor UE că vor trebui să renunțe la cererile lor de încetare a focului, ca parte a negocierilor. Ceea ce înseamnă pentru mulți analiști ai situației că Putin își poate continua atacurile asupra țării până la semnarea unui acord de pace.

Poziții dure din partea politicienilor britanici

Sâmbătă seară, fostul premier Boris Johnson i-a cerut actualului prim-ministru Sir Keir Starmer să conducă eforturile internaționale pentru a proteja Ucraina ca urmare a ceea ce el a descris ca fiind o întâlnire "care provoacă vărsături", referindu-se la summitul din Alaska.

Johnson a scris o postare dură pe pagina lui de socializare, pe care a încheiat-o așa:

"Deși a vomitat, Trump a avut dreptate să încerce. A avut dreptate să-l întâlnească pe Putin, pentru că dacă milioane de ucraineni priveau cu groază reabilitarea pe covorul roșu a tiranului rus, ei priveau cu speranță... Într-o zi, acest război se va încheia cu o pace care protejează libertatea ucraineană; dar, așa cum a spus Trump în Alaska, europenii – în frunte cu Marea Britanie – vor trebui să facă un pas înainte".

Fost ministru al Apărării: "Este o afacere clasică cu gangsteri”

Tot aseară, fostul ministru britanic al apărării, Tobias Ellwood, a declarat pentru The Mail on Sunday că se teme că președintele Zelenski va cădea într-o capcană la Casa Albă.

El a spus: "I se va cere să-și bage capul într-o menghină, cu Vladimir Putin împingând dintr-o parte și Donald Trump din cealaltă.

"Președintele ucrainean va primi o propunere "ia-l sau lasă-l": adică să predea teritoriu Rusiei sau să fie acuzat de distrugerea păcii. Și dacă domnul Zelenski refuză, Trump va pleca, declarând că America a terminat cu discuțiile”.

"Este o afacere clasică cu gangsteri – una pe care nu o poți refuza. Doar că trebuie", a concluzionat fostul ministru al Apărării din Marea Britanie.