Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”

Dan Andronic, realizatorul podcastului Contrapunct EVZ, Mirel Curea și Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, au discutat, azi, mai multe subiecte arzătoare. Unul dintre ele a fost legat de securitatea României, în contextul izbucnirii și amplificării războiului din Iran. Marea întrebare, cât de sigură este țara noastră, cât de mare e riscul unor atentate sau unor atacuri ce ar viza bazele americane.

„În ceea ce privește atentatele, pericole există permanent, în orice țară din lume. Chiar scriam azi într-o postare că România nu este în afara circuitului. Suntem mult în afara terenului de joc, dar ca baze militare, ca infrastructură, suntem în joc.

Atunci când Iranul a fost lovit anul trecut, aici la noi ar fi trebuit să oprească bombardierele americane pentru alimentare, în România. Planurile s-au schimbat și au oprit în Marea Britanie. Suntem într-o zonă foarte fierbinte, se încearcă evitarea oricărui conflict, toată lumea evită un incident unde se pot intersecta multe interese”, a explicat Mihai Fifor.

Fostul ministru ual Apărării a vorbit și despre scutul antirachetă, pe care americanii l-au construit la Deveselu. Și care a adus un nivel ridicat în ceea ce privește un eventual atac iranian.

„România are un scut antirachetă tocmai pentru amenințarea iraniană. Pericolul este unul minim, pentru că suntem foarte bine protejați. Nu are legătură comparația cu atacurile iraniene care au avut loc în Cipru. E foarte puțin probabil să vezi o dronă iraniană trimisă spre România.

Iar pentru asta există scutul de la Deveselu. Sistemul de protecție construit este unul foarte complex, care a fost devoltat de SUA în Europa. Amenințarea teroristă e mereu valabilă și oriunde. Este cea mai parșivă formă de luptă pe care o face cineva, fie că este vorba despre un actor statal sau unul non-statal”, a mai afirmat fostul ministru al Apărării.