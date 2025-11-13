Formă „sălbatică” a poliomielitei, descoperită în apele uzate din Hamburg. A fost activată celula de criză

Forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în probele de apă uzată din orașul Hamburg, au anunțat, joi, autoritățile germane. Aceasta este prima descoperire de acest fel de la lansarea programului de monitorizare de rutină a apelor uzate, scrie Reuters.

Institutul Robert Koch (RKI), principala autoritate sanitară din Germania, confirmase miercuri pentru Reuters că testul efectuat asupra unei probe de apă uzată dintr-o locație neprecizată fusese pozitiv pentru virusul sălbatic al poliomielitei. Ulterior, autoritățile din Hamburg au anunțat că proba respectivă a fost colectată în octombrie.

Ultimele cazuri de infecție cu poliovirus sălbatic în Germania au fost raportate în urmă cu mai bine de trei decenii.

Reprezentanții RKI au subliniat că riscul pentru populație este foarte scăzut, datorită ratei ridicate de vaccinare din Germania. De asemenea, nu a fost raportat niciun caz de îmbolnăvire.

Autoritățile din Hamburg au format o echipă specială de control al infecțiilor și vor continua colectarea de noi probe. Oficialii locali au explicat că proba analizată provine dintr-un sistem de canalizare care colectează ape reziduale nu doar din Hamburg, ci și din state federale vecine, ceea ce face imposibilă identificarea exactă a locului unde virusul a pătruns în sistem. Nu se știe dacă o singură persoană sau mai multe ar fi fost infectate.

Poliomielita este o infecție virală care poate provoca paralizie sau chiar deces, însă poate fi prevenită prin vaccinare.

Există două forme ale virusului care circulă la nivel global:

Poliovirusul sălbatic, prezent în principal în Afganistan și Pakistan.

Poliovirusul derivat din vaccin, care apare în cazuri rare atunci când virusurile atenuate din vaccinurile orale suferă mutații și se răspândesc.

Specialiștii subliniază că o acoperire vaccinală ridicată reduce semnificativ riscul de transmitere.

Beate Kampmann, director științific al Centrului pentru Sănătate Globală al spitalului Charité din Berlin, a declarat că această descoperire confirmă importanța menținerii vaccinării.

„Poliomielita oriunde în lume înseamnă un potențial risc de polio peste tot”, a spus Kampmann, subliniind necesitatea finanțării continue a programelor globale de eradicare a bolii.

Autoritățile din Germania colaborează cu organizațiile internaționale pentru a preveni răspândirea virusului.