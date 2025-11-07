Ford renunță la producția de camioane electrice. Nu e cerere

Producătorul american Ford Motor Company analizează posibilitatea eliminării versiunii 100% electrice a camionetei sale celebre, Ford F‑150 Lightning, asamblată în Dearborn, Michigan — o decizie care ar putea marca o schimbare semnificativă în strategia vehiculelor electrice de tip „truck” pentru piaţa americană.

Conform unui articol publicat de The Wall Street Journal, decizia nu este însă definitivă, iar oficialii Ford păstrează opţiuni deschise.

Ford a oprit luna trecută producţia modelului F‑150 Lightning din cauza unei penurii de aluminiu, după incendiul de la fabrica Novelis Inc. din Oswego, New York.

Oficialii companiei spun că centrul de producţie, Rouge Electric Vehicle Center (REVC), este în proces de repornire, însă nu a fost oferită o dată exactă.

De asemenea, modelul F‑150 Lightning se află sub presiune din cauza cererii mai slabe decât aşteptările. Conform sursei din WSJ, vânzările au fost foarte scăzute în octombrie: doar aproximativ 1.500 de unităţi au fost vândute în SUA, în contrast cu circa 66.000 de camioane convenţionale F‑Series.

Totodată, divizia EV a Ford („Model e”) a înregistrat pierderi de circa 13 miliarde de dolari începând din 2023.

Conform raportului, Ford nu a luat o decizie finală, însă discuţiile interne vizează dacă va merita să relanseze producţia F‑150 Lightning sau să o înlocuiască cu vehicule electrice mai compacte şi mai accesibile.

Un purtător de cuvânt al Ford a declarat:

„Am inventar bun de F‑150 Lightning şi vom reporni REVC la momentul potrivit, dar nu avem o dată exactă în acest moment.”

A ocoli sau opri producţia unui model emblematic precum F‑150 Lightning ar putea transmite un semnal larg industriei că motivele pentru electrificare în segmentul camioanelor mari nu sunt încă suficiente‑maturate.

Totodată, alte companii majore din SUA, precum General Motors Company şi Stellantis N.V., analizează şi ele restrângeri sau modificări ale ofertelor de camioane electrice.

În același timp, Ford plănuieşte să lanseze în 2027 un camionetă de dimensiuni medii bazată pe noua platformă EV „Universal EV Platform”, la un preţ estimat de aproximativ 30.000 USD.

În paralel, compania susţine că va continua producţia camioanelor F‑Series convenţionale (pe benzină/hibrid) pentru a regla mixul producţiei şi costurilor.