Florin Salam, despre moartea fratelui său. Celebrul manelist a făcut decalații emoționate despre unul dintre cele mai cumplite momente din viața lui. În urmă cu câteva luni, fratele său, Nelu Stoian, a murit după ce s-a infectat cu virusul chinezesc.

Moartea lui Nelu Stoian a căzut ca un trăsnet pentru Florin Salam, mai ales că cei doi au avut o relație destul de apropiată. După ce Nelu Stoian s-a îmbolnăvit de coronavirus, Florin Salam s-a ocupat de tot ceea ce ține de îngrijirea acestuia.

Astfel, Florin Salam s-a arătat foarte revoltat de modul în care medicii l-au tratat pe fratele său, iar de aici până la scandal a fost doar un pas. Așadar, „Regele” manelelor a chemat mass-media în fața spitalului pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la comportamentul medicilor.

Acum, după câteva luni de la tragedia care i-a marcat familia, Florin Salam și-a deschis inima și a reușit să povestească despre acest moment îngrozitor.

„Eu am trecut prin multe de-a lungul anilor, dar am zis să nu mai întristez oamenii, nici fanii, nici familia. Oricum știe toată lumea despre fratele meu. Cuvintele mele sunt prea mici ca să spun cât îl iubesc sau că mi-e dor de el. Poate așa i-a fost soarta și lui și mie, să împărțim ceea ce am împărțit. Dacă e acolo sus la Dumnezeu mă ajută mai mult și cândva ne vom reîntâlni cu toții acolo”, a spus Florin Salam, pentru Xtra Night Show.

