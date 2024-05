Monden Florin Salam, acuzat de o nouă înșelăciune: „Din 6.000 euro, mi-a dat 500 înapoi”







Florin Salam are din nou probleme. Manelistul este acuzat că a mai înșelat un client din Satu Mare. Acesta susține că i-a dat 6.000 de euro să-i facă o melodie de ziua sa. Dar, spune el, n-a avut parte de melodie, și nici banii înapoi nu i-a primit.

Florin Salam, acuzat de o nouă înșelăciune

În ultima perioadă Florin Salam a fost implicat într-un scandal uriaș, fiind acuzat de mai multe persoane că l-ar fi plătit să cânte la evenimentele lor, dar nu s-a prezentat niciodată, iar acum ar putea să ajungă iar în fața polițiștilor pentru a da explicații, deoarece victima a făcut deja plângere.

Florin Tănasa, un bărbat din Satu Mare, a venit cu acuzații grave la adresa lui Florin Salam. Acesta spune că i-a cerut manelistului să-i compună o melodie pentru ziua sa de naștere. Bărbatul afirmă că i-ar fi dat 6.000 de euro, dar n-a avut parte nici de melodie și nici banii înapoi.

Florin Tănasa: Mama a băgat aurul la amanet

Florin Tănasa a mai povestit că din cei 6.000 de euro a primit înapoi de la Florin Salam doar 500 de euro. Și pentru că vrea să recupereze integral suma, a făcut o plângere la poliție.

„I-am dat bani să îmi facă o melodie de ziua mea și a dispărut în prafuri, nu în ceață. Fără contract, am avut încredere că oarecum mă știam cu el. Eu am contractele, mama a băgat aurul la amanet, e pe numele nevestei lui Leo de Vis. Deci eu am dovezi. 6.000 euro și mi-a dat 500 înapoi. Nu știu cât costă. Am lăsat la poliție mai multe dovezi”, a mărturisit Florin Tănasă.

Florin Salam ar putea fi iertat în anumite condiții

Întrebat dacă și-ar retrage acuzațiile împotriva manelistului, acesta spune că ar fi de acord, dar în anumite condiții. Mai exact, vrea ca Florin Salam să vină personal la Satu Mare cu restul de bani, adică 5.500 de euro.

„Doar dacă ar veni unde sunt eu acum, la Satu Mare. Dacă ar veni aici, să mi-i aducă, să știu că a pierdut și el. Să mi-i trimită nu prea”, a mai explicat Florin Tănasa, potrivit canca.ro.