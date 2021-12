Florin Piersic a recunoscut cu ochii în lacrimi! Dacă s-ar ajunge la asta, ar fi tragic! Este cel mai mare coșmar

Florin Piersic a ajuns la o vârstă înaintată, dar nu își dorește să lipsească din lumina reflectoarelor. Actorul bucură sute de suflete cu fiecare spectacol pe care îl joacă.

Legenda teatrului românesc a transmis un mesaj emoționant despre viitorul României și despre speranțele lui.

„Toate cele bune. Abia aștept să ne întâlnim, ceea ce ar fi minunat să ne îmbrățișăm, cel mai frumos gând pe care pot să îl am. Aș da orice să pot să fiu alături de toți cei care simt pentru ziua de 1 Decembrie că sunt români, că sunt ai mei, că eu sunt al tuturor, dar neapărat al celor care iubesc țara asta pe care eu o cunosc atât de bine, încât ar trebui să mai trăiesc două sau trei vieți că să le povestesc tuturor unde am fost în România, ce am simțit în România, pe unde am filmat în România, să fiu cel mai bun ghid pentru România.

Eu știu tot, iubesc tot ce este legat de țara asta a mea. Sper că ați înțeles și nu vă doresc decât să fiți sănătoși și să ne întâlnim, și să ne îmbrățișăm.

Am fost de 46 de ori la Mormântul Sfânt, la Ierusalim. Da, îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie, dar nu vreau. Cum aș vrea să-și amintească oamenii de mine după o sută de ani? N-o să-și mai aducă aminte nici de ei, darămite de mine. Uiți și după două zile ce faci, se uită tot”, a spus Florin Piersic.

Moartea, cea mai mare frică a omului de scenă

Florin Piersic a mărturisit că viața este cel mai de preț dar de la Dumnezeu și nici nu vrea să se gândească la zilele negre. Artistul a ajuns la spectacolul cu numărul 1220, ultimul fiind pe scena cinematografului din Cluj-Napoca, orașul lui natal. Acesta vede boala ca pe cel mai mare coșmar al său.

“Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc niciodată. Vreau să mai trăiesc! Uitați-vă la mine, atât vă spun! 1220 de spectacole în seara asta! Dacă vă spun câți ani am, vă ridicați și plecați acasă.

Ne îmbrățișăm, ne pupăm cu toți care veneau – ceea ce acum nu e voie. Și îmi pare rău că nu e voie și e cam târziu, că eu să mai aștept să mă pup cu vreo admiratoare a mea.

Arătam grozav de bine. Îmi place să mă văd în filmele vechi, în Harap Alb, în altele, când mă văd îmi vine să mă pup pe ecran, dar mi-e frică să nu mă curentez.

Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care.. recunosc, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos”, a declarat Florin Piersic, potrivit România TV.