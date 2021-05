„Cea mai bună calitate a vieţii din România”, „cel mai bun aer din România”, „oraş smart”, sunt expresiile favorite ale edilului Emil Boc le foloseşte când vorbeşte despre Cluj-Napoca.

Boc nu și-a permis o casă în Cluj-Napoca

Cu toate acestea, deşi anul trecut a avut venituri de 63.000 de euro, edilul a susţinut că din economiile de 20 de ani şi-a permis decât o casă „la ţară” cu 115.000 de euro.

Deşi anul trecut a avut, conform declaraţiei de avere, un venit de circa 63.000 de euro (salariul de primar, drepturi băneşti restante aferente mandatului 2016-2020 şi salariul de cadru didactic la UBB), edilul susţine că nu îşi permite o casă în Cluj-Napoca, oraşul pe care-l administrează.

„Ce am acumulat în 20 de ani am investit în această proprietate. Asta pentru că nu am reuşit să găsesc nimic la un preţ rezonabil în Cluj-Napoca şi în primul inel metropolitan. Am căutat la Feleacu, la Ciurila, la Floreşti, m-am dus la inelul următor”, a spus primarul Clujului.

Drumul spre casă este unul „mai rău decât orice drum posibil”

Edilul a spus că a căutat proprietăţi în Feleac, Floreşti, Ciurila, în inelul 1 al oraşului. A ales o casă în Câmpeneşti, lângă lac. El a vorbit şi despre cât de rău e drumul.

Drumul meu e mai rău decât orice drum posibil. Cu maşinuţa mea, la iarnă, o să o împing până la un loc şi o să o iau pe jos”, a mai adăugat Emil Boc.

„La mine e mult spus că sunt drumuri forestiere. Nu mă plâng nici eu, dar plătesc impozite şi taxe ca dvs. Drumul meu e mai rău decât orice drum posibil. Cu maşinuţa mea, la iarnă, o să o împing până la un loc şi o să o iau pe jos”, a mai adăugat Emil Boc, care a menţionat că nu se plânge, ci îşi va lua cizmele de gumă şi va aştepta asfaltul.

Imobilul cu vedere la lac l-a costat 115 mii de euro

Proprietatea este situată în satul Câmpeneşti, comuna Apahida (comună vecină cu Cluj-Napoca), şi are 105 de metri pătraţi. Imobilul a costat 115.000 de euro. Terenul este de 1.000 de metri pătraţi şi are panoramă spre lacurile de la Câmpeneşti. Boc are un autoturism Peugeot din 2007, are in conturi 657.022 de lei, 19.714 euro şi 6.966 de dolari.

În anul 2020, Emil Boc a încasat 229.794 de lei, reprezentând salariul pe 2020 la Primarie şi drepturi băneşti restante aferente mandatului 2016-2020. În plus, în 2020, primarul a avut salariu de 73.770 de la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj.

În total, veniturile anuale ale primarului s-au ridicat, în 2020, la circa 63.000 de euro. La această sumă se adaugă salariul de cadru universitar al soţiei primarului, Oana Boc, scrie Adevărul.