Florin Marin, românul care a avut o relație cu un preot din Marea Britanie, are un nou iubit bogat. De ce nu vrea tânărul să se căsătorească

Florin Marin, în vârstă de 30 de ani, s-a confruntat cu depresia, după ce fostul lui soț, Philip Clements, a murit. Cei doi au apărut în urmă cu câțiva ani, împreună, în emisiunea Chefi la cuțite. Aceștia au impresionat publicul cu povestea lor de atipică.

Din fericire, Florin Marin a reușit să treacă peste această pierdere cu ajutorul unui alt bărbat. Este vorba de un om de afaceri din Germania în vârstă de 52 de ani. Florin Marin a mărturisit că noul lui iubit îi îndeplinește toate dorințele. Faptul că tânărul român este un materialist nu mai reprezintă un secret pentru nimeni.

El a declarat în repetate rânduri că cel mai important lucru pentru el sunt banii. Tânărul român a primit deja inelul de logodnă, dar nu este sigur dacă se va recăsători sau nu. Florin Marin ar putea să piardă pensia de urmaș de la fostul său soț britanic dacă se va recăsători. Este vorba de 10.000 de lei. Tânărul a primit din partea iubitului lui o mașină din mare BMW, dar i-a promis că toată averea sa îi va rămâne lui în cazul în care va muri.

Ce părere are Florin Marin despre noul iubit

Florin Marin a dezvăluit că după ce fostul său soț a murit s-a confruntat cu depresia și o anxietate foarte mare. Mai mult decât atât, el a vrut de mai multe ori să se sinucidă. „Depresia e o boală cam grea și am trecut și eu prin chestia asta. Am făcut multe terapie la psiholog. Și la ora actuală mai fac terapie, pentru că mai am anxietate. Lipsa fostului soț, după moartea lui, nu a banilor, pentru că am rămas cu o avere bunicică. După un an, a apărut cineva în viața mea, care l-a înlocuit pe fostul meu bărbat, de 52 de ani din Germania, un om de afaceri, că nu puteam să îmi iau un oricare om”, a declarat tânărul român.

Florin l-a cunoscut pe actualul său iubit în Germania printr-o aplicație. Este vorba de aceeași aplicație prin intermediul căreia l-a cunoscut și pe fostul lui soț. Cei doi au vorbit preț de câteva zile și ulterior s-au întâlnit. Florin Marin s-a mutat în casa iubitului lui din Germania, despre care a spus că are o firmă foarte mare de mașini în această țară.

„Am aflat mai târziu, pentru că am văzut că îmi face foarte multe cadouri. Mă întâmpina la aeroport cu trandafiri albi. Eu încă eram în perioada de anxietate și după moartea tatălui meu anul trecut, chiar înainte de ziua mea. E un om de nota 100. Mi-a cumpărat mașină. Bine, eu nu aveam mari pretenții. E un BMW și mi-am adus-o în România. Aveam nevoie în România de o mașină. De când sunt cu el, sunt mai mult pe avioane”, a mai povestit tânărul.

De ce nu vrea să se căsătorească Florin Marin

Florin Marin a primit inelul de logodnă de la iubitul său. Românul i-a explicat partenerului său de viață că i-a promis fostului său soț că nu se va mai recăsători vreodată. În plus, în cazul în care tânărul va face acest pas, el va pierde pensia de urmaș din Marea Britanie în valoare de 10.000 de lei. În ceea ce privește relația pe care o are acum, Florin a povestit că iubitul său se aseamănă foarte mult cu Philip.

„E o persoană exact cum era fostul meu soț. Îmi face toate plăcerile, de la poșete, mașină, haine, cumpărături într-un cuvânt. Am venit în țară luna trecută pentru că voiam să îmi cumpăr încă o casă. M-a cerut în căsătorie, într-adevăr. Am și inelul de logodnă. Eu i-am zis că eu vreau o anumită sumă de bani, ca la bătrânețe să o duc ok. Eu primesc o pensie de urmaș, cea din Marea Britanie, și nu vreau să pierd cei 10.000 de lei făcând o gafă în a mă recăsători”, a mai spus Florin Marin pentru FANATIK.