Florin Dumitrescu, în mijlocul unui scandal la MasterChef. Fanii îl acuză de comportament jignitor față de o concurentă

Florin Dumitrescu, în mijlocul unui scandal la MasterChef. Fanii îl acuză de comportament jignitor față de o concurentă
Florin Dumitrescu se află în centrul unei controverse la MasterChef, după ce reacția sa vehementă la adresa unei concurente însărcinate a stârnit un val de critici din partea telespectatorilor. Modul agresiv în care juratul i-a vorbit Ceraselei a declanșat un scandal amplu pe rețelele de socializare, unde fanii îl acuză de comportament jignitor și lipsit de respect.

Momentul care a declanșat scandalul

Florin Dumitrescu și-a pierdut cumpătul imediat ce a gustat preparatul pregătit de Cerasela. A lovit masa, a ridicat tonul și a început să-i vorbească într-un mod considerat jignitor de cei care urmăreau emisiunea. „Înțelegi? Nu mai veniți să-mi vindeți mie **** pe post de mâncare bună. Și chiar vreau să te laud. Dar nu-mi vinde mâncare de ***** pe post de mâncare perfectă, că nu-i așa. Nu-i așa. Nu îmi spune mie părerea ta, că nu mă interesează”, a spus bucătarul în fața concurentei.

Ce a spus Florin Dumitrescu despre incident

Ulterior, după ce spiritele s-au mai domolit, Florin Dumitrescu a explicat că reacția lui nu a avut nicio componentă personală și că exigențele față de concurenți sunt tot mai mari pe măsură ce competiția se apropie de final. Cu toate acestea, momentul a provocat un val masiv de critici la adresa sa.

Fanii îl desființează: „El este singurul gunoi din acel platou”

Pe rețelele de socializare, telespectatorii s-au arătat revoltați de felul în care juratul a ales să se comporte cu concurenta. Comentariile au fost extrem de dure:

„Un comportament execrabil din partea lui Florin Dumitrescu! Alo, producția acestei emisiuni, de ce tolerați nesimțirea? Sunt stupefiată de felul mizerabil în care i s-a adresat concurentei/ Un mitocan! Felicitări pentru Scărlătescu!/

Dumitrescu a fost deplasat, nu așa se procedează! Imatur și subiectiv de fiecare dată. Deja e prea mult. Florin Dumitrescu se comportă cu femeile de parcă ar fi niște GUNOAIE. Când, de fapt, el este singurul gunoi din acel platou. Să nu mai zic de faptul că i s-a atras atenția de nu știu câte ori în privința atitudinii pe care o are față de concurenți. Se pare că nici acum nu și-a învățat lecția. Îi recomand o vizită la cel mai apropiat psiholog”, sunt doar câteva dintre reacțiile apărute online.

