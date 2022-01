Florin Cîțu este încrezător în viitorul său: Schimbarea mea din funcţie va fi la următorul congres, în 2025

Preşedintele PNL nu crede că va fi înlocuit la conducerea partidului mai devreme de anul 2025, după viitoarele alegeri. El se arată încrezător cu privire la viitorul său politic. Aceasta în ciuda faptului că este din ce în ce mai contestat în partid, la doar câteva luni de la preluarea funcției.

„Schimbarea mea din funcţie va fi la următorul congres, în 2025”, a afirmat Florin Cîțu.

N-ar fi prima oară când Florin Cîțu greșește în aprecierea situației reale. A făcut-o cu privire la USR, când afirma că formațiunea condusă de Dacian Cioloș îi va accepta condițiile și va reveni la guvernare, dar și atunci când dădea asigurări că va rămâne premier. De această dată, Florin Cîțu minimalizează opoziția internă, spunând că este contestat de doar câțiva nemulțumiți.

„Cred că vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt câţiva care nu au trecut prin Congresul de anul trecut şi poate l-au pierdut şi au o nostalgie aşa de… Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern, de munca colegilor noştri, atunci putem să facem aşa ceva. În acest moment Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri ok, zic eu, am făcut această coaliţie. PNL este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu nu-și simte mandatul amenințat

El spune că de nemulțumirile vizează detalii care ar putea fi îmbunătățite în perspectiva alegerilor din 2024. Dacă în urmă cu câteva luni, Florin Cîțu spunea că guvernarea PNL va rezista până în 2028, acum nu se mai aventurează în declarații. El se declară mulțumit să mențină guvernarea până la viitoarele alegeri.

„Dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal, este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menţinem această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment”, a afirmat preşedintele PNL, Florin Cîţu, marţi seară, la TVR.

Florin Cîțu susține că nu a simțit nici o schimbare de atitudine din partea colegilor săi de partid după ce a pierdut funcția de premier.

Cîțu este mulțumit de guvernare

Pe de altă parte, Florin Cîțu s-a declarat mulțumit de felul în care decurge guvernarea. El i-a recomandat premierului Nicolae Ciucă să ia decizii prin care să îşi pună propria amprentă pe actul de guvernare.

„Guvernarea, până acum, merge bine. Acum, mai sunt astfel de postări care au pe final câteva ironii care nu ar trebui să fie, dar, în rest, acest compromis, care a fost făcut pentru a crea o stabilitate într-un moment dificil pentru România şi a avea o majoritate în Parlamentul României, deocamdată funcţionează. Este exact cum mă aşteptam să fie un compromis”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîţu şi-ar dori ca prim-ministrul Nicolae Ciucă să să îşi pună propria amprentă pe actul de guvernare.

„Nu vreau să influenţez nici modul de a lua decizii, avem stiluri diferite, dar este premierul Partidului Naţional Liberal, este un om cu care am lucrat în două guverne şi am lucrat bine cu el, deci avem o relaţie strânsă. Dar vreau să îşi pună propria amprentă pe această guvernare, să ia decizii cu care el să fie confortabil, pentru că nu este uşor să ai un guvern în care ai, totuşi, două partide cu doctrine diferite. Este un guvern de compromis pe care trebuie să îl conducă şi acolo el trebuie să ia aceste decizii. Noi avem luxul, PNL, şi eu, ca preşedinte al PNL, să iau deciziile care sunt pentru PNL şi să nu fac compromisuri”, a afirmat liderul liberal.

PNL și PSD se înțeleg doar la împărțirea funcțiilor

El nu ia în serios neînțelegerile dintre PSD și PNL, din spațiul public. Le pune pe seama încercării fiecăruia dintre cele două partide de a-și menține electoratul. Și, cu toate că susține că interesul românilor primează, până în prezent PSD și PNL au căzut de acord doar pe împărțirea posturilor și a sinecurilor din bani publici. Marile probleme ale guvernării, precum gestionarea pandemiei, adoptarea certificatului verde sau măsurile legate de criza energetică sunt tot atâtea motive de dispută politică.

„După cum vedeţi, sunt declaraţii şi de o parte, şi de alta, fiecare încearcă să îşi păstreze, e adevărat, electoratul, dar eu aş spune că nu suntem într-o campanie electorală. Acum sunt mai importanţi românii şi măsurile pentru români. Dar, chiar şi în această situaţie, pentru mine este foarte important să nu distrugem un echilibru care a fost câştigat foarte greu în ultimii doi ani de zile, pentru economie, pentru că toţi vom avea de tras, după aceea, în viitor. Orice derapaj va fi sancţionat şi public de PNL, dar şi în coaliţie”, a mai spus Cîţu.