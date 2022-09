Florin Cîțu, dezamăgit de ignoranța lui Isărescu. „BNR trebuia să acționeze mai repede. De un an spune că inflația va scădea”

Florin Cîțu consideră că inflația crește de la o zi la alta în România și că Mugur Isărescu nu face nimic pentru a o stopa. El a declarat că BNR este obligat să găsească soluții, dar că nu a acționat până acum.

„În primul rând suntem astăzi aici, pentru mine nu este o surpriză și pentru mulți dintre colegii mei, pentru că am avertizat din ianuarie, că dacă vom merge în această direcție cu o creștere a cheltuielilor neproductive, zeci de promisiuni, vom ajunge la inflație mare, dobânzi mari și o încetinire a economiei. Problema este că nu ne oprim. Și aici este foarte important să vedem care este reacția și a liberalilor, pentru că nu vedem în spațiul public, dar sunt sigur că vă exista și o reacție a liberalilor, care ar trebui să tempereze din acest avânt. Până la urmă, și eu vorbesc aici de BNR și Ministerul Finanțelor, sunt cele două instituții care au mandat din partea românilor, prin Parlamentul României, să țină atât inflația sub control, cât și dobânzile și stabilitatea economică. Problema este că astăzi avem o inflație-record care nu scade, și vă dau un exemplu: chiar dacă inflația, rata inflației va scădea de la 15, la 14,8, asta înseamnă că prețurile cresc cu 14,8%, nu că scad, și cu o inflație de 13% prețurile se dublează în 5 ani de zile”, a spus Cîțu.

Cîțu critică BNR

Florin Cîțu a declarat că lucrurile au scăpat de sub control și că România a ajuns să aibă o serie de recorduri negative. „Deci, lucrurile sunt scăpate de sub control. În ceea ce privește Ministerul Finanțelor, anul acesta avem câteva recorduri negative, împrumutăm cea mai mare sumă din istorie, cel puțin 150 de miliarde de lei, și avem cele mai mari cheltuieli la buget, cu dobânzi – 30 de miliarde de lei. Bani, care puteau să fie folosiți pentru altceva. Până la urmă trebuie să vedem cum stopăm această hemoragie a cheltuielilor de la buget. Subvențiile, de exemplu, iarăși, sunt cu sută la sută mai mari decât anul trecut. O dublare a subvențiilor de la buget. În timp ce investițiile, așa cum am tot arătat, sunt… execuția bugetului este sub anii precedenți.”

El a mai precizat că BNR promite, dar că nu rezolvă nimic. „Trebuia să acționeze mai repede. BNR, de un an și ceva, ne tot spune că inflația va scădea, dar, de fiecare dată, realitatea infirmă estimările Băncii Centrale. Cel mai recent, avem estimările Băncii Centrale care ne spune că „da, va scădea inflația”, în timp ce crește estimările pentru inflație.România merge într-o direcție din care va ieși doar cu costuri foarte, foarte mari. Trebuie să stopăm populismul. Populismul costă. El poate că pare o soluție bună, aceste măsuri populiste poate par o măsură bună, politic. Economic, duc doar la dezastru. Și nu se întâmplă acum doar în România. Peste tot în lume am văzut că populismul are un cost pe care îl plătim noi toți”, a spus Cîțu la Digi24.