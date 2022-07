Florin Cîţu, avertisment sumbru: „Urmează dobânzi mai mari şi o rată a inflației cu două cifre”. Reacția BNR

Fostul premier Florin Cîţu afirmă că „BNR recunoaște că a scăpat inflația de sub control. Urmează dobânzi mai mari și o rată a inflației cu două cifre până în 2024 cel puțin. BNR confirmă că cel puțin 65% din rata inflației se datorează factorilor interni (așa cum am tot spus). BNR influențează CORE2”.

Florin Cîţu: Creșterea ratei inflației se datorează factorilor interni

„Rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accentuat trendul ascendent în prima lună a trimestrului II, inclusiv în raport cu previziunile, dar și l-a temperat apoi, ajungând la 9,1 la sută în luna mai, de la 7,1 la sută în martie”.

Excedentul de cerere alimentează creșterea prețurilor în continuare. Prețurile sunt determinate de cerere și ofertă. Atât timp cât există excedent de cerere prețurile nu au cum să scadă. Din contră, vor continua să crească într-un ritm accelerat alimentând rata inflației în perioada următoare. Din păcate, BNR confirmă că în acest moment aleargă după rata inflației.

„Evoluția face probabilă o reamplificare vizibil peste așteptări a excedentului de cerere agregată în acest interval, dar relativ moderată”. Soluția pentru inflație mica și dobânzi mici? La BNR+MF. Responsabilitatea pentru inflație mare și dobânzi mari?, a scris Florin Cîţu pe rețelele de socializare.

Deciziile luate de BNR, miercuri, 6 iulie 2022

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în ședința de miercuri, 6 iulie 2022, a hotărât:

1- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

2- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

3- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

4- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Scumpirile la energie şi gaze naturale, una din cauzele creșterii inflației

În comunicatul BNR se mai arată că rata anuală a inflației și-a accelerat creșterea în primele două luni ale trimestrului II 2022 mai mult decât s-a anticipat, consemnând un salt în aprilie, până la 13,76 la sută, de la 10,15 la sută în martie, urmat de o majorare moderată în luna mai, la 14,49 la sută.

Cea mai mare parte a creșterii a fost determinată din nou de componente exogene ale IPC, mai cu seamă de scumpirea consistentă și peste așteptări a energiei electrice și gazelor naturale – pe fondul modificării în luna aprilie a caracteristicilor schemelor de plafonare a prețurilor –, și într-o mică măsură de majorarea prețului combustibililor, sub influența ascensiunii cotației țițeiului, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate, se mai arată în analiza BNR.