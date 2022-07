Cu cât cresc ratele bancare după ce BNR a majorat dobânda cheie. Cei mai afectați sunt românii care au luat credite în 2019

BNR a majorat miercuri dobânda de politică monetară la 4,75%. Asta înseamnă rate mai mari pentru românii cu credite în lei. Cei mai afectați sunt cei care au luat împrumuri înainte de luna mai a anului 2019. Dobânda acestor credite se stabilește și în funcție de ROBOR, care bate record după record.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează ratele creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,63% pe an, un nivel similar fiind înregistrat doar în 18 noiembrie 2011, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al BNR. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era de 3,02% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 6,76% pe an, iar indicele la 12 luni a crescut la 6,88% pe an.

Ratele au crescut mult

Anul acesta au fost cele mai mari creșteri la rate. Dacă este să facem un calcul la un împrumut de 250.000 de lei (50.000 de euro) contractat pe o perioadă de 30 de ani, înainte de luna mai a anului 2019, observăm că rata a crescut extrem de mult.

Dacă la începutul anului era de 1.380 de lei pe lună, în iulie a ajuns la 2036 de lei. O creștere de 656 de lei. Specialiștii estimează și că ROBOR, care se actualizează zilnic, va ajunge anul acesta la 8%. În acest caz rata, la același credit, va ajunge la 2286 de lei, adică o majorare de încă 250 de lei, potrivit Observator.

IRCC a fost majorat

Și românii care au luat credite în lei după luna mai a anului 2019 vor plăti rate mai mari. Acestea se calculează în funcție de dobânda de politică monetară, care a fost majorată de BNR plus IRCC.

Banca Națională a majorat joi, 30 iunie, valoarea IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile la creditele acordate de bănci după luna mai a anului 2019. care a ajuns la 2,65%, față de 1,86% cât era până acum. Noul procent se va aplica din iulie până în septembrie inclusiv.