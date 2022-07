Amânarea ratelor la bănci. Ce îi sfătuiesc analiștii economici pe românii care au datorii

De la 1 iulie 2022, românii pot cere amânarea ratelor bancare pentru o perioadă de maximum 9 luni, asta dacă veniturile încasate nu au crescut comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior și dacă au înregistrat cheltuieli majorate cu cel puțin 25%.

Analiștii economici atrag atenția că amânarea ratelor ar trebuit făcută doar în caz de necesitate absolută, deoarece riscă să acumuleze dobânzi și mai mari.

„Este o armă cu două tăișuri și sfatul este să apelezi la ea ca o ultimă soluție. Când nu mai ai de ales: suntem o familie, ambii ne-am pierdut jobul și nu avem de ales. Pentru că vor crește ratele. În primul rând se va plăti dobândă la dobândă, iar apoi dacă nu se prelungește și perioada de rambursare se va rambursa aceeași sumă pe o perioadă mai scurtă, dar cu rate mai mari”, a declarat, pentru ziare.com, consultantul fiscal Adrian Bența.

De altfel, specialiștii estimează faptul că indicele ROBOR ar putea să treacă de pragul de 8% spre sfârșitul anului 2022, în timp ce IRCC este estimat la un nivel de 4%. Mai mult, analiștii susțin că nu există estimări cu privire la momentul în care vor putea fi înregistrate scăderi în acest sens.

Record negativ în ce privește indicele ROBOR

Vineri, 1 iulie, indicele ROBOR la 3 luni a atins 6,47% pe an, în ședința precedentă înregistrând un procent de 6,44%, potrivit datelor Băncii Naționale Române. Un record similar a mai fost atins pe 25 noiembrie 2010, când indicele ROBOR a fost de 6,45%.

Pe lângă asta, indicele ROBOR la 6 luni, cel care este folosit la calcularea dobânzilor creditelor în lei cu dobândă variabilă, a ajuns să înregistreze 6,60% pe an, de la 6,58% pe an, în vreme ce ROBOR la 12 luni este de 6,73% pe an, de la 6,72%, cât era joi, 31 iunie 2022.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), cel care este stipulat în OUG 19/2019, ajunge la procentul de 2,65% pe an, reprezentând media artimetică dintre ratele dobânzilor zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I al anului curent, fiind semnalată o creștere față de valoarea sa din urmă cu trei luni, când era 1,86%, potrivit datelor BNR, citate de Observatornews.ro.

Guvernul a aprobat amânarea ratelor la bănci pentru nouă luni

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 27 iunie, amânarea plății ratelor la bănci, pe o perioadă de nouă luni.

„Vom continua să adoptăm măsurile cuprinse în planul Sprijin pentru România. Vom aproba suspendarea plății ratelor bancare pentru o perioadă de nouă luni. Vor beneficia atât persoanele fizice, cât și firmele care întâmpină greutăți generate de creșterea prețurilor și a tuturor elementelor care țin de inflația pe care o resimțim cu toții”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Cum se cere amânarea

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, a dobânzilor și comisioanelor, este necesar ca debitorii să trimită creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile proiectului de act normativ, potrivit Guvernului.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Condiții

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor persoanele fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

-prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;

– nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021.

– prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilității de amânare la plată și nu vor acorda sau rambursa credite către acționari;

-nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei solicitării;

-nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.

-prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la 31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale;

-nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Condiții pentru „Programul Noua casă”

Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot solicita amânarea la plată doar pentru creditele pentru care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.

Prin excepție, pentru creditele contractate de persoane fizice în baza Programului „Noua casă” dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Statul român garantează în procent de 100% dobânda aferentă perioadei de suspendare pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice în baza Programului „Noua casă”.