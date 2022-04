Vestea momentului pentru românii cu rate la bănci! Nicolae Ciucă a dezvăluit totul. Este obligatoriu

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că măsura privind amânarea ratelor pentru românii care au dificultăți financiare rămâne în analiză. El a precizat că oficialii guvernamentali urmează să vadă dacă amânarea aceste rate este benefică pentru populație și pentru mediul de afaceri.

Nicolae Ciucă a susținut o conferință de presă, alături de ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Kelenem Hunor, în care a prezentat planul „Sprijin pentru România”. În acest context, Nicolae Ciucă a fost întrebat ce s-a întâmplat cu amânarea ratelor, măsura care era vehiculată a fi luată în cadrul acestui pachet.

„Este o măsură pe care am discutat-o cu ministrul de Finanţe. În acest moment, datele pe care le-am analizat ne-au dus către această decizie la nivelul coaliţiei, să continuăm să analizăm să vedem cât de benefic este pentru populaţie şi mediul de afaceri. Este o amânare a deciziei”, a explicat premierul.

La rândul său, aflat alături de premier, la conferința de presă, ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu a subliniat că măsura rămâne în vederea autorităților. El a menţionat ca va continua analiza cu băncile comerciale pentru a fi găsite soluţii mai bune pentru cetăţeni şi pentru companii.

„Măsura a rămas în discuţie, discutăm cu sistemul bancar împărţirea costurilor pe această măsură”, a afirmat Adrian Câciu.

Programul Sprijin pentru România

Liderii coaliției de guvernare au prezentat, luni serara, programul Sprijin pentru România, adoptat de coaliţia de guvernare pentru a contracara efectele crizei economice. Mare parte a măsurilor adoptate vor intra în vigoare începând chiar de luna viitoare, de la 1 mai.

Pentru acest program de sprijin a fost alocat un buget foarte mare, în valoare de 17,3 miliarde de lei. Suma este mai mare decât cea pe care guvernul Orban a alocat-o în timpul pandemiei pentru a susține economia și populația vulnerabilă.

„Planul de sprijin va răspunde momentului dificil în care ne aflăm și mă bucur că am lucrat împreună la el. Am finalizat fiecare detaliu, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar și parlamentul. Are o valoare de 17,3 miliarde de lei, o sumă dublă față de banii din pandemie și nu afectează alocările bugetare pentru investiții și dezvoltare. O mare parte dintre acestea vor fi finanțate din fonduri europene”, a declarat Marcel Ciolacu.

Lista celor mai importante măsuri pentru populație

Vouchere pentru alimente de bază – 50 de euro la fiecare două luni pentru familiile cu cel puțin 2 copii sau monoparentale cu venituri mai mici de 600 de lei pe lună, pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei pe lună, pentru persoanele cu venit minim garantat și pentru persoanele cu dizabilități până la finalul anului.

Vouchere de 30 de euro pe lună pentru elevii care primesc burse sociale pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine, până la finalul anului.

Un plus de 200 de lei la salariul minim (sumă acordată voluntar de angajator). Cei 200 de lei sunt scutiți de toate taxele.

Salariul minim în agricultură de 3.000 de lei.

Majorarea valorii tichetelor de masă de la 20,17 lei la 30 de lei.

Majorarea normei de hrană din spitale de la 11 lei pe zi la 22 de lei pe zi.

Măsuri pentru susținerea companiilor

Reducere de 50 de bani la benzină și motorină pentru marii transportatori.

Ajutor de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile care au cheltuieli mai mari cu cel puțin 15% la utilități. Măsura poate fi finanţată exclusiv din fonduri europene prin POCU. Buget alocat măsurii: minim 300 milioane de euro.

75% din salariu pentru angajații aflați în șomaj tehnic, adică continuarea măsurilor Şomaj tehnic şi Kurzarbeit până la 31.12.2022.

Stimulent de 50% din salariu pentru angajarea șomerilor.

Ajutoare de stat pentru susținerea fermelor de reproducere a speciilor porc, vită, oaie.

100 de milioane de euro pentru Casa de comerț Unirea.

Garantarea unui credit în valoare de cel mult 50.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin programul naţional „Student Invest”.