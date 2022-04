Anunţul momentului pentru românii cu rate! Decizia e pe masa Guvernului. Cum le poţi amâna

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre posibilitatea pe care românii o vor avea cu privire la amânarea ratelor. Este vorba despre o perioadă de amânare de 10 luni, acceptată și de către bănci. Această măsură face parte din pachetul pe care Guvernul îl pregătește și care va fi prezentat public luni, 11 aprilie.

„S-a reușit să ținem inflația cu o singură cifră și sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reușit, împreună cu BNR, să ținem cursul valutar sub 5 lei. Este posibil să crească inflația la 2 cifre, dacă nu suntem eficienți guvernamental (…).

Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord.

Luni, se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, potrivit digi24.ro.

Liderii formațiunii vor detalia măsura de amânare a ratelor luni, atunci când vor prezenta toate măsurile din pachet.

„Important e că am ajuns la un consens, important e că am constatat cu toții necesitatea și, repet, cel mai important este că colaborăm și vorbim despre oportunitățile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic”, afirmă Ciolacu.

Cu cât au crescut ratele după ce BNR a majorat dobânda-cheie

Ministrul Finanțelor Adrian Câciu a vorbit despre posibilitatea amânării ratelor încă din luna februarie, atunci când Banca Naţională a României a crescut dobânda-cheie de la 2,5% la 3%. Această majorare pune o presiune și mai mare pe indicele ROBOR la trei luni care crește de la o zi la alta.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a urcat joi la 4,70%, de la 4,68%, valoare înregistrată miercuri, și a atins astfel un nou record, potrivit datelor BNR.

Majorarea dobânzii-cheie duce la creșterea ratelor românilor. Aceste condiții ar putea duce indicele ROBOR până la sfârșitul anului la 6%, susțin specialiștii economici.

Dobânda-cheie de 3% înseamnă că rata unui credit ipotecar în valoare de 250.000 de lei, luat pe o perioadă de 30 de ani, va crește cu 700 de lei.

În ultimele șase luni au fost înregistrate cinci majorări ale dobânzii-cheie. Primii afectați vor fi cei care au împrumuturi raportate la ROBOR.

Majorări au fost și în ceea ce privește indicele interbancar IRCC a ajuns, la finalul lunii martie, la 1,86% de la 1,17%. Această creștere a dus la majorarea ratelor de la 1 aprilie cu 100 de lei, pentru cei care au credite luate începând din mai 2019. Excepţie fac cei care au credite cu dobânda fixă.

Majorarea indicelui, valabilă în perioada aprilie-iulie, vine după ce Banca Centrală a stabilit că Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a ajuns la 1,86% și se anticipează că va ajunge la 2,5%.