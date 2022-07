BNR a majorat dobânda de politică monetară la 4,75% pe an. Creștere fără precedent, 1% dintr-un foc

Banca Națională a României a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4,75% pe an. De asemenea, a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, tot din 7 iulie 2022, informează Jurnalul.ro.

Alte decizii pe care Consiliul Administrativ al BNR le-a luat astăzi se referă la Păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Alte majorări din acest an

La începutul anului 2022, Consiliul de Administrație s-a reunit într-o ședință pentru majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an. În acel moment, rata a crescut cu 0,25%. Comparativ cu noua decizie a Băncii Naționale, de la începutul anului, rata dobânzii este cu 2,75% mai mare.

Pe 9 februarie, la mai puțin de o lună de la vechea decizie, Consiliul de Administrație a decis să majoreze din nou rata dobânzii. Creșterea a fost de 0,5%. Deciziile au fost raportate la rata inflației care a crescut în luna decembrie până la 8,19 comparativ cu luna noiembrie când era la pragul de 7,80. În comparație cu decembrie 2020, când rata inflației era 2,06%, se poate observa o creștere substanțială. BNR a vrut să sublinieze la acel moment că pe ansamblul anului 2021, rata anuală a inflației s-a mărit cu 6,13 puncte procentuale.

Ulterior, pe 10 mai, BNR a anunțat că rata dobânzii va fi majorată pentru a treia oară în acest an. Atunci, ea a crescut până la 3,75% de la 2,5%. Și de această dată, cauza majorării a fost inflația care în trimestrul 1 din 2022, a înregistrat o creștere substanțială și peste așteptările analiștilor financiari.

Majoritatea analiștilor financiari se așteptau la continuarea ciclului de înăsprire a politicii monetare. Ei au anticipat o majorare dobânzii cheie cu cel puțin 0,75 puncte procentuale, având în vedere nivelul ridicat al inflației. Cu toate acestea, rata nu a crescut doar cu 0,75%, ci a ajuns la o majorare de 1% la începutul lunii iulie.