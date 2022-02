Florin Cîțu cere soluții urgente pentru stoparea inflației. Sărăcia va lovi în milioane de români

Fostul premier Florin Cîţu (PNL) a susține c că în acest moment, rata inflaţiei este cu mult peste ţinta propusă în coaliția de guvernare. El și-a exprimat speranța ca inflația să fie ținută sub control, totuși, astfel încât să nu depășească 10%. Într-un astfel de caz, susține Cîțu, lucrurile ar scăpa de sub control şi ar fi foarte complicat ca inflația să fie readusă la un nivel acceptabil de 2,5%. O astfel de situație ar implica costuri foarte mari pentru economie.

„În acest moment, rata inflaţiei este cu mult peste ţintă. Ţinta Băncii Centrale ştiţi foarte bine că este 2,5, este trecut peste ţintă. Întrebarea este dacă se menţine sus această rată, o perioadă lungă de timp, care sunt soluţiile. Şi aici, repet, ele sunt la Guvern şi la Banca Naţională a României. Dar, dacă nu se rezolvă această problemă, va trebui să ne aşteptăm, în special în sectorul bugetar, ca oamenii să vină cu cereri de creşteri de salarii”, a declarat Florin Cîțu.

În acest context, președintele PNL a afirmat că în coaliţie sunt discuţii despre inflaţie, în condiţiile în care rata inflaţiei este mult peste ţintă. El a explicat că inflația este o taxă pe sărăcie care îi afectează în special pe cei cu venituri mai reduse.

Cîțu cere soluții în coaliție

Drept urmare, este de datoria guvernului și a Băncii Naționale să țină lucrurile sub control. Florin Cîțu a menționat că așteaptă soluții care să fie luate în discuție, la nivelul coaliției de guvernare. El a pus accentul pe faptul că inflația va lovi în românii cu venituri reduse.

„Este normal, puterea de cumpărare este erodată, inflaţia este o taxă pe sărăcie, îi afectează pe cei mai săraci dintre români. Și este datoria instituţiilor statului, care au în atribuţii temperarea inflaţiei, să vină cu soluţii pe care noi le vom susţine. Până la urmă, există o întrebare pe care şi-o pun economiştii, dacă poţi să ai inflaţie mare, dobânzi mici şi curs stabil, în acelaşi timp. Dacă nu, unde dai drumul. Dar, soluţiile, repet, le aştept în coaliţie. Am spus şi în coaliţie că sunt îngrijorat de rata inflaţiei, pentru că asta înseamnă, pentru românii cu venituri mai mici, în primul rând, o taxă pe sărăcie, dar îi afectează pe toţi”, a precizat liderul PNL.

Inflația a depășit estimările BNR

Întrebat la cât ar putea ajunge inflaţia, el şi-a exprimat speranţa să nu crească peste 10%. Pentru că într-o astfel de situație lucrurile ar scăpa de sub control. Iar procesul de reducere a acesteia ar fi foarte dificil.

„Aici, vom vedea estimările Băncii Centrale. Eu sper să nu crească peste 10% pentru că atunci chiar lucrurile s-ar scăpa de sub control şi ar fi foarte complicat să readuci inflaţia la 2,5%, fără costuri majore în economie”, a precizat fostul premier.

În ultma perioadă, prețurile de consum au continuat să crească, iar inflația lunară a fost de 0,7%. În prezent, inflația anuală a ajuns la 8,2%, comparativ cu 7,8% cât era în luna noiembrie. Este mult peste pronosticul Băncii Naționale a României (BNR) care estima o inflaţie de 7,5% la finele anului.