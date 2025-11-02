Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video

În inima unui colț ascuns al naturii, o flacără pare să sfideze legile naturii. Aflată după perdeaua de apă a unei cascade, ea arde fără oprire. Localnicii o numesc „flacăra care nu moare niciodată” și spun că nimeni nu a reușit să-i dezlege misterul. Turiștii rămân uimiți de contrastul fascinant dintre apa rece care curge și focul care arde neîntrerupt, oferind un spectacol de neuitat în mijlocul sălbăticiei, scrie Live Science.

În inima parcului Shale Creek din New York se ascunde o minune naturală rar întâlnită: Eternal Flame Falls, o cascadă ce adăpostește una dintre puținele flăcări eterne naturale de pe planetă.

Mai exact, flacăra care nu se stinge niciodată arde într-o grotă mică, ascunsă în spatele perdelei de apă, oferind vizitatorilor o imagine aproape magică. Cascada propriu-zisă se înalță până la aproximativ 9 metri și se desfășoară în două trepte: una superioară de 2,5 metri și o a doua, mult mai mare, ce adaugă un spectacol aparte la căderea apei.

Apa cade peste șisturile argiloase care compun formațiunea geologică, roci sedimentare îmbogățite cu materie organică, acumulată de milioane de ani din argilă, nămol și resturi vegetale.

Pe măsură ce această materie organică se descompune în straturile adânci ale scoarței terestre, se eliberează gaze naturale inflamabile, precum metanul. Aceste gaze migrează prin fisurile stâncii și ajung la suprafață, alimentând flacăra ce arde neîntrerupt în spatele cascadei

Ascunsă în spatele cascadei, mica flacără așa-numită „Flacără Eternă” continuă să ardă neîntrerupt. Vârful ei poate ajunge până la 20 de centimetri, iar stropii de apă și curenții de vânt sunt ținuți la distanță de pereții unei mici grote care o adăpostește.

Conform site-ului NY Falls, aerul are un miros intens de ouă clocite, rezultat al hidrogenului sulfurat și al altor gaze care se scurg din fisurile solului.

Gazul natural care alimentează Cascada Flacăra Eternă își are originea din descompunerea materiei organice din straturile de șist îngropate adânc sub pământ. Cercetările geologice arată că sursa principală este o formațiune cunoscută sub numele de Șisturile Hanover, datând din perioada Devoniană, acum aproximativ 419-359 de milioane de ani.

În aceste straturi, cu o grosime de 27,5 metri, materia organică se descompune treptat, eliberând gaze care se acumulează sub suprafață. Pe măsură ce presiunea crește, gazul găsește căi prin fisuri, ajungând la suprafață și provocând infiltrările vizibile ce dau viață fenomenului natural.

Cea mai spectaculoasă perioadă pentru a admira „Cascada Flacăra Veșnică” este începutul primăverii, când combinația dintre apă și foc oferă un spectacol vizual de neegalat, potrivit NY Falls.

Fluxul cascadei depinde în mare măsură de topirea zăpezilor și de cantitatea de precipitații, ceea ce face ca în lunile de vară și toamnă aceasta să sece adesea.

Flacăra veșnică, alimentată de un climat mai uscat, arde cu intensitate maximă în timpul verii, dar primăvara își dezvăluie adevărata magie: lumina difuzată creează o strălucire aproape ireală, ca un abajur natural care transformă peisajul într-o scenă de basm, potrivit nyfalls.com.