Omenirea nu se va autodistruge în următoarele decenii, dar riscul crește în timp, consideră un fizician celebru

Fizicianul Cristian Presură a declarat că omenirea nu se va autodistruge în următorii 50-70 de ani, însă acest scenariu crește semnificativ dacă perioada analizată este extinsă la 1.000 sau chiar 1.000.000 de ani. „Cred că pe termen scurt, deci pe timpul vieţii noastre, nu se va întâmpla ceva foarte, foarte rău. Dar atenţie, în momentul în care ne uităm pe un termen lung, de 1.000 de ani sau de 1.000.000 de ani, atunci vorbim deja de o civilizaţie care are cunoştinţe extrem, extrem de avansate”, a spus acesta, într-un interviu.

Întrebat dacă oamenii ar trebui să fie îngrijorați din cauza viitorului, fizicianul a explicat că totul depinde de scara de timp analizată și că, pe termen scurt, nu vede un scenariu apocaliptic, deoarece nu crede că Pământul se va autodistruge în următoarele decenii.

Totuși, acesta a afirmat că o astfel de posibilitate a existat mereu în istorie, oferind ca exemple armele nucleare și viitoarele provocări aduse de inteligența artificială, în special de conceptul de super-inteligență.

„În momentul în care ne uităm pe un termen lung, de 1.000 de ani sau de 1.000.000 de ani, atunci vorbim de o civilizaţie care are cunoştinţe extrem de avansate! Şi o civilizaţie în care sigur super-inteligenţa va juca un rol. Ei bine, acea civilizaţie are o posibilitate mai ridicată, cred eu, să se auto-distrugă dacă nu reuşeşte să îşi construiască valorile morale în pas cu tehnologia. Asta ar rezolva Paradoxul lui Fermi. Pentru că una dintre soluţiile Pardoxului Fermi este faptul că multe civilizaţii avansate se pot autodistruge”, a spus Presură, pentru News.ro.

Întrebat dacă omenirea va reuși să călătorească în spațiu cu viteza luminii, fizicianul a explicat că acest lucru nu este posibil pentru oameni, deoarece, având corpuri biologice, nu pot atinge o asemenea viteză.

„Omenirea definită ca membri ai ei, nu! Adică omenirea este o colecţie de oameni, iar membrii omenirii, adică oamenii, au corpuri biologice. Atâta timp cât oamenii au corpuri biologice, niciodată nu vor putea călători cu viteza luminii! Pentru că asta ne interzic legile fizicii. Dar dacă definim omenirea ca fiind o colecţie de conştiinţe şi permitem acestor conştiinţe să se mute din corpul biologic într-o rază de laser printr-o tehnologie pe care astăzi nu o cunoaştem - presupunem, dar n-o cunoaştem - în momentul respectiv conştiinţa aceea va circula cu viteza luminii, a razei laser, şi atunci vom putea spune că omenirea circulă cu viteza luminii”, e explicat fizicianul.

Cristian Presură a discutat, de asemenea, despre găurile negre și a explicat care dintre ipoteze are, în opinia sa, o probabilitate mai mare de a reflecta adevărul științific.

„Ipoteze privind găurile negre: unu – avem teoria în care singularitatea în găurile negre este o singularitate, pur şi simplu, şi acolo se termină totul. Doi – că în spatele singularităţii se află un alt Univers. Trei – că acea singularitate face o conexiune cu toate lucrurile din spaţiu, aşa cum a fost în filmul Interstellar. Nu pot să pun probabilităţi. Chiar nu pot să pun probabilităţi!”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Dar ce am învăţat eu este că trebuie să fiu deschis şi la teoriile fanteziste. Adică acea teorie a lui Lee Smolin care spune că în interiorul unei găuri negre se deschide un alt univers, oricât ar părea de ciudată… Că te duci într-o gaură neagră şi deodată se deschide un alt univers, eu ca om de ştiinţă ar trebui să las deschisă posibilitatea ca şi această teorie să fie adevărată”.