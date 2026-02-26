Monden

Final spectaculos la Power Couple România. Oase și Maria Pitică au câștigat marele premiu

Final spectaculos la Power Couple România. Oase și Maria Pitică au câștigat marele premiuPower Couple. Sursa foto: Instagram
Cuplul format din Oase și Maria Pitică a câștigat sezonul 3 al emisiunii Power Couple România. Finala difuzată pe 25 februarie 2026 le-a adus celor doi trofeul și un premiu de 50.000 de euro. După o probă finală extrem de solicitantă, câștigătorii au impresionat prin rezistență fizică și psihică, reușind să obțină cel mai bun rezultat în confruntarea decisivă, arată pagina de Instagram Viperele Vesele.

Finala Power Couple, disputată între trei cupluri

În lupta pentru trofeu s-au calificat trei echipe: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Simona și Marius Urzică, dar și Oase și Maria Pitică. Finaliștii au fost susținuți de toate echipele participante în sezonul 3, prezente la ultima probă a competiției.

Prezentatorul Dani Oțil a explicat mecanismul finalei înainte de startul confruntării.

„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Mai avem puțin și aflăm cine pleacă acasă cu premiul, dar mai ales cu titlul!”, spunea prezentatorul, potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele.

Pe final de competiție, Dani Oțil a afirmat că proba decisivă urmărește capacitatea cuplurilor de a rămâne unite în fața dificultăților, fiind nevoite să reziste împreună într-o poziție suspendată, în timp ce transportă simbolic bagaje ce reprezintă etapele și greutățile unei relații.

Momente dificile în timpul finalei

Proba finală s-a dovedit extrem de dură pentru concurenți. Sandra Izbașa a trecut prin momente dificile din cauza frigului, ploii și efortului fizic. Aflată la înălțime, aceasta a început să tremure necontrolat, iar partenerul ei a decis să renunțe la bagaj pentru a opri proba.

Sandra și Răzvan au fost primii finaliști, cu un timp de 54 de minute și 12 secunde. Simona și Marius s-au calificat ulterior după ce au finalizat proba în aproape 50 de minute. Oase și Maria au intrat în finală cu cel mai bun timp, 41 de minute.

Power Couple

Power Couple. Sursa foto: Captură video

În semifinală au ajuns șase cupluri, după ce Adda și Cătălin Rizea au câștigat proba de revenire și au folosit superputerea care i-a readus în competiție pe Oase și Maria.

Mesajul lui Dani Oțil înaintea finalei Power Couple

Înaintea difuzării ultimului episod, Dani Oțil a transmis un mesaj publicului:

„Azi e finala Power Couple 3. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă mulțumesc că ați comentat. Vă mulțumesc că ne-ați lăudat. Vă mulțumesc că ne-ați înjurat. Înseamnă că am contat…”, a fost mesajul lui.

