Filmul „Orfana”, inspirat din realitate. Familia a trăit un adevărat coșmar

Filmul „Orphan” a câștigat numeroase premii, dar puțini știu ca a fost inspirat din viața Barborei Skrlová. Aceasta suferea de o formă severă de hipopituitarism, care îi împiedica glanda pituitară să producă hormoni adecvați, ceea ce i-a încetinit creșterea, și a convins o familie să o adopte. Părinții adoptivi au crezut că ea avea 13 ani și au rămas șocați când au realizat că este o femeie de 33 de ani.

Filmul „Orphan”, inspirat din realitate

Barbora avea probleme mentale, iar adevărații părinți ai acesta au ales să o interneze într-o instituție de psihiatrie în speranța că aceasta o va ajuta și că într-o zi va putea avea o viață normală, chiar dacă nu se știe dacă aceste probleme au fost cauzate de hipopituitarismul ei.

Klara Mauerová, mamă singură a doi copii, a fost păcălită de Barbora. Ea a pretins că este o fetiță de 12 ani pe nume Anicka, care fugise de la un centru de plasament rău famat. Aceasta a insistat că era foarte bolnavă și că avea nevoie de multe vizite medicale, dar nu i-a permis decât surorii Klara, Katerina, să o însoțească.

Și-a manipulat mama adoptivă

Barbora a convins-o pe Klara să o adopte și să abuzeze de ceilalți copii ai ei, pretinzând că ei erau rădăcina tuturor problemelor ei. Klara i-a închis definitiv pe copii în cuști și i-a supravegheat cu ajutorul unui monitor pentru copii, pentru că îi era teamă să nu piardă dragostea Barborei.

La scurt timp, Barbora și-a făcut alt plan și a găsit o nouă victimă. Pentru a merge la un centru de plasament din Oslo pentru copiii fără adăpost, ea s-a dat drept Adam, un băiat de 12 ani. După aceea, a fost preluată de un cuplu care a adoptat-o și a dat-o la școala Marienlyst.

Înainte de a se realiza că Adam nu era cine pretindea că este, Barbora a reușit să înșele educatorii, asistenții sociali și forțele de ordine timp de mai multe luni.

A fost condamnată la închisoare

Părinții adoptivi și-au dat seama că au fost păcăliți, iar Barbora a fost condamnată la 12 ani de închisoare, după ce a fost deportată în Republica Cehă. A fost închisă doar cinci ani, înainte de a fi eliberată din motive de sănătate mintală, potrivit vocalmedia.

După povestea Barborei s-a făcut filmul Orphan(2009).Orfana este un film regizat de Jaume Collet-Serra (House of Wax), după un scenariu de David Leslie Johnson și o povestire de Alex Mace. Pe generic întâlnim numele unor actori ca: Vera Farmiga (The Departed), Peter Sarsgaard (Flightplan), Isabelle Fuhrman (Hounddog), CCH Pounder (The Shield) și Jimmy Bennett (Star Trek).