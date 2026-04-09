Filmul „Michael” cenzurează istoria controversată a regelui pop. Scenele despre acuzațiile din 1993 , eliminate complet

Filmul biografic „Michael”, dedicat ascensiunii lui Michael Jackson, a trecut printr-un proces complex de rescriere și refilmare înainte de lansarea programată în 2026, potrivit Cinema Blend.

Inițial conceput pentru a include unul dintre cele mai controversate episoade din viața artistului, proiectul a fost modificat semnificativ în urma unor constrângeri legale descoperite în timpul producției.

Modificările au dus la eliminarea completă a referințelor la acuzațiile de abuz sexual din 1993 și la schimbarea finalului filmului.

Varianta originală a filmului includea o secvență plasată în anul 1993, în care artistul era surprins „privindu-se în oglindă în timp ce luminile mașinilor de poliție clipesc în spatele său”, marcând momentul în care a fost acuzat de molestare.

Acest fir narativ urma să devină elementul central al actului final. Totuși, potrivit presei internaționale, echipa de producție a fost nevoită să elimine complet aceste secvențe după descoperirea unei clauze juridice dintr-un acord anterior cu unul dintre acuzatori.

Această clauză interzice reprezentarea sau menționarea persoanei respective într-o producție cinematografică.

Ca urmare, „întregul al treilea act al filmului a trebuit regândit”, iar finalul inițial a fost considerat „inutilizabil” de către producători.

Modificările au generat costuri suplimentare semnificative. Conform mai multor surse internaționale, filmările adiționale au durat aproximativ 22 de zile și au costat între 10 și 15 milioane de dolari.

Aceste costuri au fost suportate de moștenitorii artistului, implicați direct în producție. În plus, schimbările au dus la amânarea repetată a premierei, care a fost mutată din 2025 în primăvara anului 2026.

Procesul de rescriere a fost afectat și de factori externi, inclusiv deteriorarea locuinței scenaristului John Logan în urma unui incendiu, ceea ce a contribuit la întârzierea finalizării noii versiuni.

Noua versiune a filmului renunță la episoadele controversate și se concentrează pe perioada de maxim succes a artistului. Finalul este plasat în timpul turneului „Bad”, când Michael Jackson era la apogeul carierei sale.

Astfel,filmul va încheia povestea „într-un moment de glorie”, evitând referințele la scandalurile din viața personală.

În această nouă structură narativă, tensiunea dramatică este mutată spre relația dintre artist și tatăl său, Joe Jackson, prezentată ca una conflictuală în contextul tranziției către cariera solo.

Rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, nepotul artistului, în timp ce rolul tatălui este jucat de Colman Domingo. Filmul este regizat de Antoine Fuqua și produs de Graham King.

Producția urmărește parcursul artistic al cântărețului, de la perioada Jackson 5 până la cariera solo, incluzând albume precum „Off the Wall”, „Thriller” și „Bad”.

Deși filmul evită explicit acuzațiile, acestea rămân parte din contextul istoric al carierei lui Michael Jackson. Artistul a negat constant acuzațiile formulate de-a lungul timpului.

În paralel, interesul public pentru viața și cariera sa rămâne ridicat, alimentat și de alte producții precum documentarul Leaving Neverland și continuarea acestuia din 2025, care au readus în atenție aceste subiecte.

Producătorii iau în calcul extinderea proiectului într-o franciză cinematografică. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, o parte semnificativă din materialul eliminat ar putea fi reutilizat în viitoare filme.

În ceea ce privește performanța comercială, estimările inițiale indică un debut de peste 50 de milioane de dolari în box office-ul nord-american, cu obiectivul de a depăși pragul de 700 de milioane la nivel global.