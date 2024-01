Filmul „John Wick”, batjocorit de Oliver Stone: Am adormit de 778 de ori

Cineastul, cunoscut pentru pelicule precum „Platoon” sau „Natural Born Killers” nu se abține să critice nici filmele din seria John Wick, afirmând că „lumea a alunecat într-un teritoriu non-logic”. La vârsta de 77 de ani, Stone și-a exprimat aceste opinii în cadrul unui interviu acordat pentru City AM. Întrebat dacă ar lua în considerare regizarea unui posibil film „Barbie 2”, Stone a declarat:

„Ridicol. Ryan Gosling își irosește timpul dacă face asta pentru bani. Ar trebui să facă filme mai serioase. El nu ar trebui să facă parte din această infantilizare a Hollywood-ului. Acum totul este fantezie, fantezie, fantezie. Inclusiv toate filmele de război: fantezie, fantezie. Chiar și filmele Fast and Furious, care obișnuiau să-mi placă, au devenit ca filmele Marvel. Adică, câte accidente poți vedea?”

Critică dura pentru John Wick

Criticile au apărut și pentru celebrul film John Wick. Aflat în vizită la Londra, regizorul a povestit că nu a reușit să rămână treaz pe durata zborului în timp ce urmărea filmul „John Wick”.

„În avion m-am uitat la John Wick, care are trei ore și ceva”, a spus Stone, potrivit The Independent. „Și am adormit de aproximativ 778 de ori în timpul lui. Mă tot trezeam și trebuia să mă confrunt cu el omorând mai mulți oameni. E ca și cum lumea a degenerat în non-logică”.

Schimbări neplăcute la Hollywood, în viziunea lui Oliver Stone