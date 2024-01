Premiile Globurile de Aur. „Barbie” și „Oppenheimer” printre laureați

Premiile Globurile de Aur. Unul dintre cele mai remarcabile momente ale serii a fost când filmul „Barbie” a fost încoronat cu titlul pentru cea mai bună realizare cinematografică și de box office. Producția a primit, de asemenea, nominalizări în alte opt categorii. Demonstrând astfel o prezență puternică și influentă în cadrul acestui prestigios eveniment. În competiție pentru aceeași categorie s-au mai aflat filme de renume precum „Oppenheimer”, „Taylor Swift: The Eras Tour” și „Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

Un alt moment de neuitat a fost când piesa „What Was I Made For”, interpretată de Billie Eilish în filmul „Barbie”, a fost desemnată cea mai bună melodie originală. Această recunoaștere subliniază impactul profund pe care îl are muzica în completarea poveștilor cinematografice.

În ceea ce privește interpretările actoricești, Robert Downey Jr. a primit premiul pentru cea mai bună performanță a unui actor masculin într-un rol secundar pentru rolul său din „Oppenheimer”. Discursul său emoționant, în care a mulțumit colegilor săi de platou, a reiterat importanța colaborării și sprijinului în realizarea unui film de succes. Referindu-se la dilema etică a armelor nucleare, Downey Jr. a subliniat complexitatea și profunzimea tematică a filmului. La categoria regie, Christopher Nolan a fost laureat cu titlul pentru cel mai bun director de film, cu Oppenheimer. Această victorie nu îl onorează doar pe Nolan, dar și întreaga echipă care a lucrat la producție, inclusiv actorii Cillian Murphy, Emily Blunt și Florence Pugh, precum și producătoarea Emma Thomas.

Premiile Globurile de Aur, actori și seriale

Lily Gladstone a câștigat Globul de Aur pentru rolul său din filmul „Killers of the Flower Moon” și este prima persoană care se identifică ca indigenă pentru a câștiga în această categorie. Ea și-a început discursul emoționant vorbind în limba Blackfeet.

„Sunt atât de recunoscătoare că pot vorbi chiar și puțin din limba mea, în care nu sunt fluentă, aici,” a spus Gladstone în timp ce accepta premiul duminică seara. Ea a numit victoria „una istorică” și a dedicat-o „fiecărui mic copil de pe rezervații, fiecărui mic copil urban, fiecărui mic copil nativ de pretutindeni care are un vis, care se vede reprezentat și poveștile noastre sunt spuse de noi înșine, în cuvintele noastre.”

Paul Giamatti a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună performanță pentru rolul său din filmul „The Holdovers.” A fost puțin dificil, a spus el, după ce a urcat scările pentru a urca pe scenă pentru a accepta.

„Atât de multe scări. Prea multe scări. Genunchii mei sunt terminați,” a spus Giamatti. „Nu voi mai juca niciodată în ‘John Wick 5’ la acest punct.” El a glumit și despre câștig. „Cu siguranță acesta este prima dată când acest premiu a fost acordat unui actor care a jucat un bărbat care miroase a pește,” a spus el. „Mulțumesc, Globurile de Aur.”

„Succession” a câștigat premiul pentru cea mai bună serie de televiziune dramă, obținând a treia statuetă în această categorie pentru sezonul său final. „Succession” a câștigat anterior Globurile în această categorie în 2020 și 2022. Actorii Brian Cox, Jeremy Strong și Sarah Snook au câștigat, de asemenea, Globuri pentru interpretările lor pe parcursul episoadelor. Ultimul episod a fost difuzat în mai. Acceptând premiul duminică, creatorul seriei, Jesse Armstrong a spus că decizia de a încheia seria a fost „amăruie”.

Ediția din acest an a Globurilor de Aur a fost, fără îndoială, un eveniment memorabil. Marcând începutul unui sezon de premii plin de emoție și strălucire la Hollywood. Lista completă a premiilor.