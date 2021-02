Reprezentanții Academiei de film americane anunță că 366 de filme sunt eligibile pentru trofeul principal la cea de-a 93-a gală a premiilor Oscar.

Un total de 366 de filme s-au calificat în acest an pentru o posibilă nominalizare la principala categorie – cel mai bun lungmetraj – din programul galei de decernare a premiilor Oscar, au anunţat joi reprezentanţii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), informează DPA.

Printre aceste producţii cinematografice se află filmul western ”News of the World”, cu Tom Hanks şi Helena Zengel, lungmetrajul biografic ”Mank”, despre scenaristul din anii 1930 Herman J. Mankiewicz, şi comedia daneză cu accente dramatice ”Another Round”, cu Mads Mikkelsen în rolul principal.

Cel mult 10 filme vor fi în cele din urmă nominalizate la această categorie.

Există mai multe cerinţe pentru ca un film să fie admis în competiţia pentru cel mai important trofeu atribuit la gala premiilor Oscar. Astfel, filmele propuse trebuie să aibă o durată de peste 40 de minute şi să fie proiectate într-un cinematograf din cel puţin unul dintre cele mai mari şase oraşe din Statele Unite înainte de sfârşitul lunii februarie.

Întrucât majoritatea cinematografelor americane au rămas închise din cauza pandemiei de COVID-19 în ultimul an, AMPAS, o organizaţie cu peste 9.000 de membri, a făcut câteva concesii. De această dată, şi doar cu titlu de excepţie, selecţia include şi pelicule care au fost difuzate pe servicii de streaming, în loc să fie proiectate în cinematografe.

La ediţia precedentă, 344 de filme au fost eligibile pentru o nominalizare la categoria ”cel mai bun lungmetraj”.

Pe 15 martie, AMPAS va anunţa nominalizările pentru toate categoriile din programul galei 2021 a premiilor Oscar.

Cea de-a 93-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 25 aprilie.